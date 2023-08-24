《残酷的实习生》阿珠妈「罗美兰」重返职场做INTERN，道尽职场家庭压力 引发女性共鸣！

罗美兰脱节职场妇女浴火重生，一起感受「妈」的多重演技！

由《致忘了诗的你》导演韩尚才和《心灵的声音》编剧朴妍京合力打造，「青龙奖影后」罗美兰与「中女天花板」严志媛联合主演的全新职场喜剧《残酷的练习生》逢星期五深夜在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费收看。



▼《残酷的实习生》预告│罗美兰40多岁做实习生 严志媛要她逼走女同事│Viu韩剧线上看



脱节职场妇女浴火重生

韩剧《残酷的实习生》讲述曾在职场上叱咤风云的超级女强人高海罗（罗美兰饰）在七年前全面引退后，从此专心打理家事育儿；为了找回原本的角色和位置，她不惜由最低级的实习生做起，并吸收了旧同事崔智媛（严志媛饰）残酷的建议后，决心排除万难、重夺自己的人生！



剧中「高海罗」诉说了中年女性陷入家庭、工作与自我的挣扎，罗美兰对此深表敬佩：「任何人都经历过事业中断，要重新开始需要无比的勇气！海罗本来是个对自己工作充满热情的人，她不想只从事妻子或母亲的职位，相信这部作品定必为职场女性带来很大的共鸣与温暖！」《残酷的实习生》也是罗美兰和严志媛两大实力演员时隔九年再度合作，她们将在新剧为不同类型的职场女性发声！



感受「妈」的多重演技

作为韩国人所共知的「国民妈妈」，罗美兰百变又扎实的演技早已深入民心，想一次过细味这位阿珠妈的过人魅力，香港观众可以到「黄Viu」收看《残酷的练习生》、以及由她主演的《内科朴院长》。



亦可一并紧贴Viu Original原创爱情韩剧《无用的谎言》、《恋人》、《等待了很久》、《优雅的帝国》、《纯情拳击手》和《陌生人》的最新进度。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻