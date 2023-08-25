《假面女郎》金貌美女兒的爸爸到底是誰？導演揭秘：這設定也太殘忍了吧

（雷）大家看《假面女郎》時一定會有這樣一個疑問。

劇情發展到後半部，中年金貌美（高賢廷 飾）的女兒金美貌（申藝瑞 飾）登場，但故事卻從未提到她的爸爸是誰，因為故事重心圍繞金貌美展開，以她的視線為主，孩子的父親到底是誰似乎並不那麼重要。



然而，故事越是交代得不清楚，越是能讓廣大觀眾的好奇心大爆發，大家紛紛開始猜測金美貌的爸爸，日前導演金融勛就間接解釋了這個問題。 金導演實際上在劇情中埋下了伏筆，「貌美沒講是因為她覺得孩子的爸爸是誰不重要，美貌是她的孩子就夠了，故事主要強調悲劇性。 金慶子（廉惠蘭 飾）渴求的是兒子朱悟南（安宰弘 飾）盡孝道，兒子能給他生個孫子（女），某個角度來看即使孫女站在她面前，她都沒能認出來，甚至還想要殺了她，這對她來說是最大的悲劇。」間接提到金美貌其實就是朱悟南的女兒。



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《假面女郎》講述了臉蛋平凡甚至有些醜卻有著魔鬼身材的女人「金貌美」，在現實生活中，她是因外貌而自卑的平凡上班族，每天晚上都會戴上面具花上網路BJ直播主「假面女郎」，用熱辣性感的舞姿撩人，因為某些原因捲入意想不到的事件，進而展開「三個姓名、三次人生、三起命案」 的驚悚恐怖故事！該劇開播後成績顯著，已經登上NETFLIX全球TOP10。

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