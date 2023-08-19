【韓網熱帖】《假面女郎》公開新人演員！韓網友：和原作漫畫一模一樣啊

16日，NETFLIX新韓劇《假面女郎》舉行了製作發布會，新人女演員終於露面了。

該劇改編自同名19禁網路漫畫的驚悚懸疑劇，女主角「金貌美」是一個長相平平、工作無趣的上班族，但她卻擁有一副火辣身材。 為了逃避現實和尋求關注，她每天晚上戴著面具，在網上以「面具女孩」的身份開啟成人直播，而故事就發生在此過程中，除了直播裡出現的事情，她還捲入了更加令人意想不到的事件當中......



「金貌美」由三名女演員扮演，一個是戴著面具直播的貌美、一個是整形之後的貌美、還有一個是在監獄裡坐牢的中年貌美。 後兩人早前就已經揭曉由NANA和高賢廷扮演，戴著面具直播的貌美直到發布會當天才揭曉，她就是新人女演員李寒星，《假面女郎》是她的出道作品。 對於這位女演員，在韓國交流網站PANN上引爆極大的關注：



1.好久沒看到沒有整容過的女演員了，希望女演員也能像男演員那樣擁有這種個性類的演員，她好適合劇中的角色

2. 和原作漫畫相似度100%，一模一樣

3. 好想知道劇組怎麼挖掘到她的

4. 大家都說和原作漫畫很像，這句話會不會傷害到這位女演員



5. 和原作漫畫像到讓人起雞皮疙瘩喔

6. 老有人說NANA是整容臉，可是她好美啊

7. NANA扮演整容後的女主，但她完全沒有人工痕跡，這一點反倒蠻可惜的。 這三人身高、腿型太像了，驚呆，比起撞臉，能找到差不多身材的人應該更難吧

8. 劇組太會選人了，而且導演很自信，期待這部劇

9. 慶幸這部戲裡沒有愛豆，所有的影視劇裡都不想看到演技巨爛的愛豆

10. 新人？？ 一上來就演女主角，好厲害

11. 她和NANA的身材好像

12. 看到她戴面具的樣子只露出一雙眼睛，當時還覺得她來演女主是不是太美了，看到真人後覺得導演太絕了，和原作簡直一模一樣

13. 我是原作的粉絲，看到發布會之後直呼「大發」，太像了

14. 雖然NANA比她高一點，但兩人膝蓋高度一樣，胳膊也一樣長，甚至連肩膀位置都一樣，怎麼找到兩人的

15. 希望她未來能夠像申成祿一樣成為一名實力派演員

16. 光看她眼睛覺得很美，所以人啊，還是下半張臉最重要

17. 感覺她很適合演女刑警

18. 她長了一張會好好演戲的臉，突然對她產生了好感

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