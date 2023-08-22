【韓網熱帖】《假面女郎》原作最初是浪漫喜劇，因「這個原因」改變結局！

*小編特別提醒：內文包含劇雷！

《假面女郎》原著作者在後記中寫道，最開始的設定其實是愛情喜劇，甚至設想過金貌美和朱悟南（朱伍南）似乎要在一起的結局！但創作過程中發現貌美的行動逐漸脫離作者的想法，其中轉折點就是：原本設定裡貌美並沒有殺死帥氣和尚，但貌美還是殺死了他。

作者表示故事中的角色並非都會按照創作者的意志去行動：「有時他們會突然發出自己的聲音、自作主張地行動，這時作者唯一能做的只有跟隨。 」



韓國網友評論：

1. 哇，想起《W—兩個世界》

2. 《偶然發現的一天》！

3. 哦我懂這是什麼意思！

4. 貌美的自我真的好強

5. 有時角色為了不崩壞，會自己選擇自己的路

6. 作家們都這樣講，寫著寫著角色們就像活起來一樣，朝著作家沒想過的方向移動kkk神奇

7. 沒錯，我也作為愛好寫寫文章... 某個瞬間開始就不按照我的想法走了ᅲkkk

8. 寫東西時真的會這樣kkk明明已定好大致方向，卻突然有個部份跳出來，而且還是脫離一般常識或一般人價值觀的極端方向，我無法承受那種壓力就停更了k...

9. 貌美在不崩壞的前提下必須殺死帥氣和尚，就像朱悟南的媽媽即便動搖也還是要殺死美貌

10. 寫作理論也有提到這個，要讓小說角色按照自己的想法行動，他們真的會朝意想不到的方向發展

11. 真的，越是塑造成功的角色越會按照角色性格帶領故事，結果和最初企劃不同，但更加有趣

12. 有的人選擇推翻角色設定，結果作品就完蛋了

13. 我也有過被角色拖著走的時候kkkᅲ寫著寫著就和預想的方向相反了

14. 明明已定好故事，角色卻突然說「誒？ 我不要這樣」然後就跑走了kkkk

15. 真的，我一向只看happy ending，但我的角色總是走向你死我活

16. 角色不按照作家意志行動時，故事會更加生動有趣

17. kkk貌美和朱悟南的浪漫喜劇... 確實不想看

18. 跟朱悟南談戀愛...？ ...

19. 幸好，貌美呀做得好

出處：https://theqoo.net/hot/2901127615

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