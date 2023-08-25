《假面女郎》金貌美女儿的爸爸到底是谁？导演揭秘：这设定也太残忍了吧

（雷）大家看《假面女郎》时一定会有这样一个疑问。

剧情发展到后半部，中年金貌美（高贤廷 饰）的女儿金美貌（申艺瑞 饰）登场，但故事却从未提到她的爸爸是谁，因为故事重心围绕金貌美展开，以她的视线为主，孩子的父亲到底是谁似乎并不那么重要。



然而，故事越是交代得不清楚，越是能让广大观众的好奇心大爆发，大家纷纷开始猜测金美貌的爸爸，日前导演金融勋就间接解释了这个问题。 金导演实际上在剧情中埋下了伏笔，「貌美没讲是因为她觉得孩子的爸爸是谁不重要，美貌是她的孩子就够了，故事主要强调悲剧性。 金庆子（廉惠兰 饰）渴求的是儿子朱悟南（安宰弘 饰）尽孝道，儿子能给他生个孙子（女），某个角度来看即使孙女站在她面前，她都没能认出来，甚至还想要杀了她，这对她来说是最大的悲剧。」间接提到金美貌其实就是朱悟南的女儿。



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《假面女郎》讲述了脸蛋平凡甚至有些丑却有著魔鬼身材的女人「金貌美」，在现实生活中，她是因外貌而自卑的平凡上班族，每天晚上都会戴上面具花上网路BJ直播主「假面女郎」，用热辣性感的舞姿撩人，因为某些原因卷入意想不到的事件，进而展开「三个姓名、三次人生、三起命案」 的惊悚恐怖故事！该剧开播后成绩显著，已经登上NETFLIX全球TOP10。

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