Netflix《假面女郎》安宰弘化身邊緣宅男，演技炸裂獲好評！網崩潰：「還我正峰歐巴」

安宰弘在這部劇裡完全變成「朱伍南」本人，演技好到讓人忍不住反感的程度啊啊啊~

Netflix昨日一口氣釋出新劇《假面女郎》全集，其中安宰弘飾演的「朱伍南」雖戲份有限但十分關鍵，對女主角「金貌美」後半生的命運產生重大影響。

朱伍南沒有朋友、在公司也幾乎沒有存在感，最大的樂趣是看美女網路直播，且格外喜愛一位名叫「假面女郎」的跳舞直播主。 原著中的他又胖又醜、頭髮稀疏，安宰弘的扮相可謂完全一致，就連岌岌可危的髮量都100%還原：





昨日公開正片後，安宰弘的演技更在韓網影視討論版引起巨大反響，大家都認為他把猥瑣宅男邊緣人的形象演活了！



*劇雷預警！以下內容包含劇中朱伍南個性描寫及前半段關鍵劇情，如果尚未看劇且想保持完全神秘感的朋友，請謹慎考慮是否繼續閱讀哦！



朱伍南給真人娃娃過生日，唱生日歌時做出日式英語發音「哈比巴斯day」，給真人娃娃起名字「萊美醬」、講話也用模仿日本動畫片的蹩腳日語，令韓國網友驚呼完全抓住了過度沉迷二次元宅男的精髓：



마스크걸 안재홍 씹타쿠 일본어 ㅆㅂ pic.twitter.com/i2pJ6cDOIp — 취향 (@loverflavor) August 18, 2023

假面女郎因情傷喝醉酒，直播時問愛情是什麼？ 朱伍南立即貼近屏幕表示自己也懂這份痛苦，請她忘記人渣和自己交往。 假面女郎當然聽不到這些、自顧自放飛地脫光光，朱伍南氣到用手遮住屏幕，再次飆出日語：「畜生（該死）！都是因為朴組長那個狗東西！」



주오남 ㅁㅊ

불쾌함유발씹덕연기하는

안재홍 미친것같다 pic.twitter.com/GUOzOgJTdu — 피피 (@qoqoaqo) August 18, 2023

最炸裂的是在幻想中對金貌美告白，眼一閉心一橫、當著全公司同事的面大喊：「阿姨洗鐵路！」



마스크걸 안재홍 고백공격 하 x발….연기지만 너무 견디기힘듬 pic.twitter.com/TtEDUCzuug — one.. (@__onechzn) August 18, 2023

韓網友對安宰弘的演技盛讚不已：「讓你演戲，沒讓你吞掉角色本身啊kkk」「雖然知道是演戲，但真的看他很不爽kkk」「我都感到羞恥」「曾有前輩說他是天才，真的沒說錯啊 」「他是打算拍完這部就隱退嗎」「想稱讚他演得好，但感覺稱讚這個也很抱歉kkk」「應該給他今年的大賞」「 不需要連這個也演得那麼好啊切拜」「我要去看《浪漫的體質》淨化一下kkk」「還我正峰歐巴啦！」



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