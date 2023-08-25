田柾國&車銀優&金珉奎97Line聚餐！因為喝酒還被查了身份證，網友：他们到底看上去有多小啊

K-POP界97Line又聚餐了。

前幾日，釜山某餐廳公開了BTS防彈少年團柾國、ASTRO車銀優、SEVENTEEN珉奎聚餐吃烤肉的消息。 店員在網路上留言稱：「柾國先生和車銀優先生來我們店吃飯啦，檢查了他們的身份證，他們喝了龍舌蘭，看到男生（我）居然會臉紅，早知道不要拍照而是要簽名了。」 表達了忘記要眾人簽名的遺憾。不少粉絲們看了之後很是疑惑，他倆到底看上去年紀有多小，喝酒前竟還要被查身份證。



當天為三人服務的是一名兼職的越南留學生，留學生認出了他們，問他們是不是愛豆本人，柾國等人故意說不是，在兼職生的再三確認之下，三人才笑著承認。接著他們又很親切地問兼職生來自哪個國家，還向對方學習了「你好」的越南語。

此外，在柾國等人的加持之下，該烤肉店名聲大噪，吸引更多食客前來，店員非常興奮地透露：「聽說國外ARMY要奇襲本店，有5位本土ARMY們已經來了。」 頂級愛豆的帶貨力無人可擋啊！

柾國、車銀優是97年出生的同齡好友，他們和GOT7的BAM BAM、有謙以及SEVENTEEN的DK、THE8、珉奎被稱作是97Line，也是K-POP愛豆圈出了名的至親好友。



*上一回聚餐合照的相關新聞：【世最帥97line】SEVENTEEN珉奎&BTS柾國&ASTRO車銀優的聚會合照：「羅PD快去綁架他們拍綜藝吧！」

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