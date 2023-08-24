因酒驾退出团体的林煐岷将SOLO出道！公司「失误」在AB6IX帐号发布他的回归消息，韩网友：「感觉是故意的」

2017年出演《PRODUCE 101》第二季而广爲人知的林煐岷，之后与金东贤一起组成「MXM」进行活动。Wanna One活动结束后，与Wanna One出身的李大辉、朴佑镇，还有田雄组成5人组合「AB6IX」，受到国内外粉丝们的喜爱。

但在2020年6月，林煐岷因酒后驾车被揭发并退出组合，同年11月他宣布以现役入伍。去年5月退伍的林煐岷说：「感谢那些等待、支持我度过军队生活的人们。在军队生活期间，我也回顾了一下自己，想到我是多么不足的人，我所犯的错误留下多大的伤害，领悟到很多东西。」



今年1月，林煐岷通过SNS传达自己的近况：「过去一段时间里我深深回顾了我的行动，爲了成爲更好的人，鼓起勇气向大家问好。」22日，BRANDNEW MUSIC 宣布他以SOLO歌手身份在29日发行首张EP《Room》，专辑收录主打歌〈IN MY ROOM〉以及〈LET ME OUT〉、〈BROKEN WINGS〉、〈再次〉共4首歌曲。



不过...BRANDNEW MUSIC 的工作人员竟然还在AB6IX的官方帐号上传林煐岷的回归消息，这也在韩网引发热烈讨论。韩网友纷纷表示：「BDC被冷落，最终还是放走了，到底爲什么」、「不是...说实话，上传到AB6IX帐号像话吗？忍了这么多年，队长竟然酒后驾车，而且也没有马上退出，就变成4个人，自己厚著脸皮退伍回来还发行个人专辑」、「甚至让人怀疑是不是爲了以这种方式进行炒作故意上传的」、「（团体）本来可以再高一点的，因爲那个人...」、「我的天啊...不是粉丝的我，看到的时候也会生气」、「好像不是失误啊」、「还不如回到AB6IX呢！AB6IX成爲4人组后一直呈下降趋势」、「疯了，但是他真的有粉丝吗」、「Rhymer你到底想干什么啊？AB6IX粉丝们肯定生气了」等等。



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