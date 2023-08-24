一顆星負評別亂留! 驚悚懼作《千萬別開門》申惠善負評引殺機！9月15日全台上映

驚悚懼作《千萬別開門》由《今生也請多指教》申惠善、《Moving 異能》金成昀、《非常律師禹英禑》姜泰伍主演，是由電影《鎖命危機》團隊所打造的最新驚悚巨作！《千萬別開門》故事敘述最近搬進新家的秀賢（申惠善 飾），透過二手交易APP買了一個二手洗衣機，卻發現洗衣機無法使用。秀賢對賣家不負責任的態度感到生氣，因此發表評論指控賣家是個騙子。沒想到秀賢周遭自此發生許多怪事，甚至還發現了一具屍體……

今年33歲的申惠善出道後，接連以《秘密森林》、《翻供》、《雖然30但仍17》、《哲仁王后》、《今生也請多指教》等作，展現令人印象深刻的精湛演技，這次她在《千萬別開門》中飾演一名平凡的公司職員，在一次二手交易後，竟意外成為殺人犯的目標，對於會參演本作的原因，申惠善表示：「因為我從未嘗試過驚悚作品，所以很想趁這個機會挑戰看看。我平常就很愛看和犯罪有關的節目，看的時候都覺得在日常中若出了一點小意外，也有可能會讓自己的生活崩壞，而《千萬別開門》中將這部分刻畫得很好，因此讓我想參演本作！」



而對於自己所飾演的「秀賢」一角，申惠善表示：「『秀賢』任職於室內設計公司，是十分努力的上班族。和一般的上班族相同，對於職場生活有壓力、有野心，也有幹練、懦弱的一面。而當她唯一的休息空間被侵入時，她也開始對日常生活感到恐懼。」申惠善透露在詮釋「秀賢」一角時，她將重點放在角色在身處危機前後的強烈差異，她說：「這是我第一次挑戰驚悚作，雖然有點擔心，但也十分期待！」申惠善也分享《千萬別開門》最大的看點，她表示：「我覺得本作最大的強項就是很貼近現實生活，我在讀完劇本開始參演時，覺得若電影中的故事真的發生在自己的生活中，一定會非常可怕，若周遭一有什麼動靜就會讓我緊張不已！」



出道多年的金成昀，以《請回答1994》的「三千浦」一角爆紅後，透過《天坑》、《熱血司祭》、《D.P：逃兵追緝令》、《Moving 異能》等作展現極具張力的多變演技，這次他在《千萬別開門》中則飾演網路搜查隊的刑警「朱刑警」，他透露起初讀完劇本時很驚訝是導演自己寫的，他說：「因為劇本非常有趣、十分新穎洗鍊，也因為劇情很貼近現實生活，所以很接近現在的趨勢，很新潮！」而金成昀也分享拍攝時意外的插曲，他說：「當時身邊的人問我最近在做什麼時，我跟他們說我在拍電影《千萬別開門》，跟他們說明了一下劇情，結果他們都問我是不是演罪犯，我跟他們說不是，結果竟又反問我：『還是原本是刑警，後來發現其實是犯人？』都這樣誤會了！」讓金成昀哭笑不得。



朴熙坤導演為了蒐集相關資料，還訪問了一些刑警，也與3位二手交易的被害人見面，他表示：「其實很難當面見到被害人，因為大家受害的程度十分嚴重，都表示不想回想所遭遇的事件。後來好不容易跟被害人們見面時，他們都因為當時太過衝擊，而忘記事件的一些細節，因此我將重點放在他們當時所感受到的真實情緒，也透過他們的生活背景決定了主角『秀賢』的職業，他們三位都是十分平凡的人。」導演後來便以這些資料為基底，讓劇本更加寫實貼近生活。驚悚鉅獻《千萬別開門》9月15日在臺上映！



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