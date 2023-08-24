熱播劇Netflix《假面女郎》、Disney+《MOVING 異能》原作漫畫「臺灣繁體版」在這裡看！

這陣子討論度頗高的《假面女郎》、《MOVING 異能》各位都看了嗎？兩部作品都是改編自網路漫畫呢！

於上週五（18日）公開的Netflix ‎《假面女郎》‎（共7集），描述在這個外貌至上的時代，對於自己的外表感到自卑的平凡上班族「金貌美」，戴上了華麗的面具、將自己的真面目隱藏，開始直播節目。令她意想不到的是，自己竟因此捲入事件，而展開她波折不斷的人生。由高賢廷、安宰弘、廉惠蘭、NANA及新人演員「李寒星」共同演出。

劇集公開後便引發廣大討論，網友們大讚「選角選得很好，和原作漫畫相似度100%」。而「一點綠」安宰弘化身「邊緣宅男」，演技炸裂也獲得好評，令韓國網友驚呼：「完全抓住了過度沉迷二次元宅男的精髓」，並紛紛崩潰：「還我正峰歐吧！」（安宰弘於《請回答1988》裡飾演的角色）

《假面女郎》原作漫畫可以通過‎Line Webtoon‎追看！事實上，作品已經完結一陣子。應該有原作和劇集都看過的朋友吧～

集結超強卡司的‎ Disney+《MOVING 異能》（共20集），以超級英雄、科幻動作為題材，描述三位擁有特殊能力的高中生，與他們藏有不可告人秘密的父母們，一起對抗來自北方的巨大威脅。第一週一口氣公開1至7集，揭露「這個世界存在這樣的家族」；上週（第二週）公開第8、9集，是金奉皙（李正河 飾）的父母──金斗植（趙寅成 飾）、李美賢（韓孝周 飾）的故事；本週（第三週）公開第10、11集，是張喜秀（高允貞 飾）的父母──張洙源（柳承龍 飾）、黃智熙（郭善英 飾）的故事。

由「高中生三人組」打頭陣，為戲增胖30公斤的李正河、在寒冬（當時穿著高中短袖制服）拍著打戲的高允貞，以及第7集不再隱藏自己能力的金道勳（飾演李強勳），都令人印象深刻並好奇劇情發展；「高顏值夫妻檔」趙寅成、韓孝周的「絕美愛情」也引發網路上討論，話題十足。

《MOVING 異能》原作漫畫可以通過Kakao Webtoon‎追看！作品同樣也已經完結，含最終章共45話。同名劇集由原作作家姜草執筆，並在作品中加入漫畫沒有的新角色，如：車太鉉飾演的「全啟道」（擁有發電能力）、柳承範飾演的「Frank」（追趕超能力者的神秘人物）。

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