【韓網熱帖】SM娛樂從一開始就喜歡力推C位嗎？

所有的經紀公司都這麼愛推愛豆團C位嗎？

SM娛樂作為韓國老牌三大娛樂經紀公司之首，旗下坐擁多個人氣愛豆團，東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f（x）、EXO、RED VELVET、NCT、aespa，再到即將出道的新人男團RIZZE，從二代團到四代團都有紮實的業務能力。 不過縱觀SM為旗下愛豆團拍攝的官方照片來看，似乎公司很講究站位，幾乎中心位置都是固定成員。有網友發現了這一點，在instiz上開帖討論「SM娛樂一開始就這麼力推C位嗎？」，吸引不少網友的留言：



1. 所以每次提到SM旗下的愛豆團立刻就會想起隊內c位啊

2. 粉絲們適應了就好

3. 確實是每個團的C位一目了然，清晰可見，不是門面擔當就是主舞

4. C位代表了整團追求的形象吧

5. 也有可能就是一種行銷方式

6. SM是最強調c位的公司，從很久以前的愛豆團開始就這樣

7. C位奠定了團隊形象

8. 感覺就是最能代表團隊形象的人擔任C位

9. KAI一看就是c位臉啊

10. 其實SM蠻明顯的，強推的成員，和不推的成員，對比很強烈

11. 其實一開始的綜藝也是讓c位上的多

12. 你去看看他家旗下愛豆團專輯封面照就知道了

13. 出道初期要讓人看到整團的形象、整個團的風格啊

14. Kai、泰容和泰民，感覺形象還蠻相似的，還有沅彬

15. 一日是c位，終身是c位

16. 沅彬很有人氣啊，SM之前可是讓沒人氣，甚至連粉絲都討厭的人當過c位的

17. 老實說c位蠻重要的，也不是沒有理由，一下子就能抓住人的目光啊

18. 不是主推某個c位，sm是看重c位這個位置，我還蠻能理解的

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