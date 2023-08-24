热播剧Netflix《假面女郎》、Disney+《MOVING 异能》原作漫画「台湾繁体版」在这里看！

这阵子讨论度颇高的《假面女郎》、《MOVING 异能》各位都看了吗？两部作品都是改编自网路漫画呢！

於上周五（18日）公开的Netflix ‎《假面女郎》‎（共7集），描述在这个外貌至上的时代，对於自己的外表感到自卑的平凡上班族「金貌美」，戴上了华丽的面具、将自己的真面目隐藏，开始直播节目。令她意想不到的是，自己竟因此卷入事件，而展开她波折不断的人生。由高贤廷、安宰弘、廉惠兰、NANA及新人演员「李寒星」共同演出。

剧集公开后便引发广大讨论，网友们大赞「选角选得很好，和原作漫画相似度100%」。而「一点绿」安宰弘化身「边缘宅男」，演技炸裂也获得好评，令韩国网友惊呼：「完全抓住了过度沉迷二次元宅男的精髓」，并纷纷崩溃：「还我正峰欧吧！」（安宰弘於《请回答1988》里饰演的角色）

《假面女郎》原作漫画可以通过‎Line Webtoon‎追看！事实上，作品已经完结一阵子。应该有原作和剧集都看过的朋友吧～

集结超强卡司的‎ Disney+《MOVING 异能》（共20集），以超级英雄、科幻动作为题材，描述三位拥有特殊能力的高中生，与他们藏有不可告人秘密的父母们，一起对抗来自北方的巨大威胁。第一周一口气公开1至7集，揭露「这个世界存在这样的家族」；上周（第二周）公开第8、9集，是金奉皙（李正河 饰）的父母――金斗植（赵寅成 饰）、李美贤（韩孝周 饰）的故事；本周（第三周）公开第10、11集，是张喜秀（高允贞 饰）的父母――张洙源（柳承龙 饰）、黄智熙（郭善英 饰）的故事。

由「高中生三人组」打头阵，为戏增胖30公斤的李正河、在寒冬（当时穿著高中短袖制服）拍著打戏的高允贞，以及第7集不再隐藏自己能力的金道勋（饰演李强勋），都令人印象深刻并好奇剧情发展；「高颜值夫妻档」赵寅成、韩孝周的「绝美爱情」也引发网路上讨论，话题十足。

《MOVING 异能》原作漫画可以通过Kakao Webtoon‎追看！作品同样也已经完结，含最终章共45话。同名剧集由原作作家姜草执笔，并在作品中加入漫画没有的新角色，如：车太铉饰演的「全启道」（拥有发电能力）、柳承范饰演的「Frank」（追赶超能力者的神秘人物）。

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