李善均+鄭裕美《鬼夢遊》展現詭異模樣榮獲海內外影展肯定 9月22日全台上映

年度恐怖鉅獻《鬼夢遊》由《寄生上流》李善均與《82年生的金智英》鄭裕美兩位實力派演員主演，故事敘述原本過著幸福生活的夫妻賢秀（李善均飾）和秀珍（鄭裕美飾）從某天開始，平靜的生活出現天翻地覆的變化。一天，睡在身邊的賢秀喃喃自語地說著：「有人進來了。」自那天起，每到深夜，賢秀就像變了個人般做出詭異的舉動，秀珍也因害怕賢秀睡著後會傷害剛出生的孩子，而難以入眠。隨著賢秀的怪異行為愈發瘋狂，秀珍竭盡全力地揭開隱藏在入眠後的恐懼……。

本作不僅正式入選今年坎城影展「國際影評人週」競賽單元，還入選以恐怖、驚悚、奇幻電影為主的加拿大多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元、西班牙錫切斯影展及美國奇幻電影節，未上映即獲得多項世界級影展肯定！身為加拿大多倫多國際影展節目編排者，同時也是驚悚大師的彼得‧卡普洛斯基表示：「柳在宣導演以驚悚、機智與神祕感顛覆了這個題材，我很開心《鬼夢遊》能入選『午夜瘋狂』單元！」從《鬼夢遊》還在劇本階段時就持續關注的奉俊昊導演在觀賞完本作後讚賞：「這是十年來最具突破性的恐怖電影！」外媒也紛紛表示：「這是一部讓柳在宣導演一舉成名的電影，作品十分出色！」《鬼夢遊》9月22日在臺上映！



《鬼夢遊》是鄭裕美繼《82年生的金智英》後，時隔5年回歸大銀幕的驚悚鉅獻。鄭裕美以獨特又細膩的演技將緊張感拉到最極致，展現出有別於以往的全新面貌。鄭裕美表示：「這是我出道後首次挑戰參演的類型，詮釋複雜的情感及激烈的動作戲就像在比賽一樣，雖然不到精疲力盡的程度，但拍攝後回到宿舍後感覺自己快不行了。」導演柳在宣讚嘆鄭裕美的好演技，他說：「飾演『秀珍』這個角色需要詮釋細膩的情感，還需要充滿能量。看到鄭裕美演員意料之外的演技表現後，覺得她真是個天才演員！」此次共演驚悚夫妻的李善均、也曾大力稱在鄭裕美是自己合作過的女演員中最棒的天才演員！



另外，導演也對李善均讚不絕口，他表示：「李善均獨特的見解，以及顧及細節的演技讓『賢秀』變得更加立體、更有深度。」對此，李善均則表示：「我從比劇本更多樣化的角度出發，煩惱著該如何表現出『賢秀』日常的面貌。」《鬼夢遊》9月22日在臺上映！



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