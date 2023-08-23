OMEGA X加盟新公司！韓媒曝新東家參與製作45部「愛情動作片」，再引網友熱議

還記得那個被經紀公司壓榨許久的男團OMEGA X嗎？ 成員們已經簽約了新東家。

提到OMEGA X，他們可以說是史上最慘男團，在與經紀公司SPIRE Entertainment簽約期間內遭遇了不少不公平待遇，包括長時間的勞動時間和低廉的待遇。 最可怕的是公司代表經常對成員們實施暴力以及言語侮辱。 忍無可忍的OMEGA X召開記者會，哭訴一直以來受到代表等人的暴力對待，還被叫到酒席性騷擾等。



據韓媒「JTBC News」獨家報導稱，OMEGA X全員已經於7月和IPQ公司簽訂了專屬合約，成員們希望能夠以完整體再次與歌迷們見面。報道還透露，IPQ是一家管理、運營電影、專輯、網漫和遊戲IP等版權的大型網路發行代理公司，隨著OMEGA X的加盟，公司也正式踏入娛樂經紀領域。 「JTBC News」提及IPQ曾參與製作過電影和網劇，OMEGA X成員宰漢和藝燦出演了BL網劇《請安慰少年》（愛箭穿心）就出自該公司。 同時IPQ還曾製作過45部色情影片，雖然製作和發行這類影片並不違法，但其中大部份都是不倫戀、近親強姦等違反社會道德的題材，因此韓媒擔心加盟這樣的經紀公司會給OMEGA X帶去負面影片。



相關事情很快就在韓國知名交流網站theqoo上引爆熱議，網友紛紛表示：「孩子們好可憐啊」、「有一種剛出狼窩又進虎穴的感覺」、「所以jtbc的記者想要帶什麼節奏？ 明面上感覺是在替他們擔心，實際上是在替前公司洗白吧，是想說新公司還不如前東家？？」、「那又怎樣？ 只要不違法就行啊」、「成員演的那部BL又不是色情片，連個吻戲都沒有，非常純潔，公司又沒讓他們出演奇怪的電影」、「這記者能把BL表達成情色片，無語了」、「好奇葩，這種公司居然會引進愛豆團」、「孩子們好可憐，動不動就被周圍人欺負」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞