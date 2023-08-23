李善均+郑裕美《鬼梦游》展现诡异模样荣获海内外影展肯定 9月22日全台上映

年度恐怖巨献《鬼梦游》由《寄生上流》李善均与《82年生的金智英》郑裕美两位实力派演员主演，故事叙述原本过著幸福生活的夫妻贤秀（李善均饰）和秀珍（郑裕美饰）从某天开始，平静的生活出现天翻地覆的变化。一天，睡在身边的贤秀喃喃自语地说著：「有人进来了。」自那天起，每到深夜，贤秀就像变了个人般做出诡异的举动，秀珍也因害怕贤秀睡著后会伤害刚出生的孩子，而难以入眠。随著贤秀的怪异行为愈发疯狂，秀珍竭尽全力地揭开隐藏在入眠后的恐惧……。

本作不仅正式入选今年坎城影展「国际影评人周」竞赛单元，还入选以恐怖、惊悚、奇幻电影为主的加拿大多伦多国际影展「午夜疯狂」单元、西班牙锡切斯影展及美国奇幻电影节，未上映即获得多项世界级影展肯定！身为加拿大多伦多国际影展节目编排者，同时也是惊悚大师的彼得・卡普洛斯基表示：「柳在宣导演以惊悚、机智与神秘感颠覆了这个题材，我很开心《鬼梦游》能入选『午夜疯狂』单元！」从《鬼梦游》还在剧本阶段时就持续关注的奉俊昊导演在观赏完本作后赞赏：「这是十年来最具突破性的恐怖电影！」外媒也纷纷表示：「这是一部让柳在宣导演一举成名的电影，作品十分出色！」《鬼梦游》9月22日在台上映！



《鬼梦游》是郑裕美继《82年生的金智英》后，时隔5年回归大银幕的惊悚巨献。郑裕美以独特又细腻的演技将紧张感拉到最极致，展现出有别於以往的全新面貌。郑裕美表示：「这是我出道后首次挑战参演的类型，诠释复杂的情感及激烈的动作戏就像在比赛一样，虽然不到精疲力尽的程度，但拍摄后回到宿舍后感觉自己快不行了。」导演柳在宣赞叹郑裕美的好演技，他说：「饰演『秀珍』这个角色需要诠释细腻的情感，还需要充满能量。看到郑裕美演员意料之外的演技表现后，觉得她真是个天才演员！」此次共演惊悚夫妻的李善均、也曾大力称在郑裕美是自己合作过的女演员中最棒的天才演员！



另外，导演也对李善均赞不绝口，他表示：「李善均独特的见解，以及顾及细节的演技让『贤秀』变得更加立体、更有深度。」对此，李善均则表示：「我从比剧本更多样化的角度出发，烦恼著该如何表现出『贤秀』日常的面貌。」《鬼梦游》9月22日在台上映！



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