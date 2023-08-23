【韓網熱帖】最近感覺愛豆團都不需要主唱了，引爆韓網友討論：一定要有VS平均唱功在線就行

愛豆團到底是舞蹈重要，還是唱功更重要？

愛豆（偶像）唱功不佳一直都是廣大歌迷拿來詬病的一大缺點。 此前 IVE 成員張員瑛和李瑞開坐著對嘴假唱的先河，遭到全網吐槽。 後有 LE SSERAFIM 在團隊首個演唱會上也被抓包對口型假唱，令粉絲十分氣憤，由此韓網上掀起了熱烈的討論。



有網友直接開帖諷刺「只要找一些年紀小，長得不醜的孩子，好好讓他們練舞就行了，反正他們也不需要唱 LIVE」，引發了廣大網友的評論：

1.老實說，最近真的就是這樣

2. 每次只是口頭說說注重實力，其實實力派歌手（的專輯）根本賣不出去

3. 去一次演唱會就知道了，假唱很明顯，很多人去完線下演唱會之後就會脫粉

4. 比起主唱，所有成員唱功在線更重要

5. 那些沒有主唱的愛豆團，老實說平均唱功也不是很好

6. 能讓演唱會熱翻天的只有live實力了

7. 還不如提高整團的平均實力

8. 也不能這麼說，有主唱的愛豆團要比沒有主唱的團隊好得多

9. 不要再把愛豆稱作歌手了，現在怎麼會有人覺得唱功不好的人也可以唱歌呢？？ 在我看來，沒有實力完全不行

10. 如果唱功差一點，但是音色很好的話，其實隊友還能幫忙掩蓋一下

11. 所以說我更喜歡有明確主唱的愛豆團

12. 不開演唱會的話，沒有主唱也不是不行

13. 我喜歡的那個愛豆團來自大型經紀公司，只有顏值和舞蹈好，唱功實在是不好說

14. 如果要想團隊長久活動下去，真的很需要主唱

15. 反正最近的歌曲都不太需要主唱，倒不如歌差一點點，好好表現舞蹈就行了

16. 我喜歡有主唱的團隊，平均能力值再好，去一趟演唱會就知道了，真的聽不下去

17. 演唱會也有很多AR墊音，粉絲又很偏袒，說什麼你們知道唱2個小時有多累嗎？ 那麼這幫人為什麼要來當歌手呢？

18. 哪怕沒有高音擔當，但一個團裡必須要有一個成員能夠適當地把高音部份能夠唱上去，live表演穩定一些

出處：https://www.instiz.net/name_enter/88966502?category=2

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