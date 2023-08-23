又是一部低開高走的韓劇！《戀人》收視率竄升，畫風輕柔，全員演技在線

又一部韓劇在廣大觀眾自來水式（不由自主地去義務宣傳某項活動）宣傳中收視率竄升。

新劇《戀人》開播，由「收視率保證」南宮珉搭檔人氣正值上升期的女演員安恩真攜手主演，集結了李學周、李多寅等演員，以丙子年朝鮮為背景，講述經歷丙子戰爭後，一位不婚主義的男人與經歷兩次失敗婚姻、仍夢想再次遇到愛情的女人，錯綜複雜的的古裝羅曼史。



南宮珉扮演的「李張灦」自稱是不婚主義，他經歷兩次婚姻失敗後，無法對任何事物付出真心。 該角色也是南宮珉自《龜岩許浚》後時隔十年再度主演的史劇，新劇中他在語氣、氛圍和動作都有所改變，完全打破了此前各種現代劇中硬漢形象。



安恩真飾演的女主角、士大夫的二女兒「劉吉彩」，她是個典型的戀愛腦，時刻都憧憬著唯美的愛情，也是憑藉美貌和奇妙的個性魅力稱霸「凌軍里」的女神，原本很以自我為中心，但經過戰爭的洗禮之後愛上了李張灦，逐漸變得成熟。



《戀人》已播出到第6集，收視率從首播5.4%已經升至8.8%，刷新自身紀錄不說，還榮登同檔劇收視榜首。 其實這部劇在開播前並沒有多少人看好，即使有「收視率保證」南宮珉挑大樑主演，也沒能夠吸引到多數觀眾的目光，加上同檔競爭的還有上一季人氣火爆的SBS《災後調查日誌2》，民眾幾乎沒對《戀人》抱太多的期待。



在《災後調查日誌2》的發佈會上，有記者提到MBC同時間也有劇播出，金來沅聽到後反問「劇名是什麼？」 在聽到是同仁南宮珉的《戀人》之後，補充道：「啊，加油！」之後的《戀人》發佈會上，有記者向南宮珉說明了之前的狀況，南宮珉回應：「我們劇就兩個字，他不知道嗎？ 希望我們是良性競爭，不過來沅啊，我對自己有信心。」 《戀人》第6集收視率反超《災後調查日誌2》的6.1%，讓觀眾們很期待接下來兩部作品的表現。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞