[好片推薦] 《MAMAMOO：MY CON THE MOVIE》：舞台上的從容，是由無數次練習換來的！

女團MAMAMOO在樂壇具有無可取代的地位，《MAMAMOO：MY CON THE MOVIE》這部電影描述著她們出道10年全球巡迴演唱會的精彩演出，更有成員們之間對於舞台的看法，以及對彼此的喜愛。不管是不是MOO MOO，看完之後不難理解為何MAMAMOO如此深受喜愛。

MAMAMOO四位成員各自擁有完美嗓音，又能夠呈現各種風格的舞蹈，舞台上的演出總是充滿魅力，出道10年以來，也在每一次的專輯中尋求新挑戰，演唱會上的精采編舞與串聯安排更令粉絲們驚喜連連，電影中呈現了每一位成員的性格特色，以及相互扶持的情感，互補的個性也就是她們如此成功的關鍵。

舞台上的從容，是由舞台下無數次練習所換來的，看起來在舞台上總是游刃有餘的MAMAMOO就是如此，並且即使再多演出經驗，對於每一次的演出仍然是戰戰兢兢緊張不已。輝人提到四人回到了10年前出道的場館舉辦演唱會，以前曾覺得場館好大，但現在看來卻覺得有點小了，也許是因為這段時間的成長，很多事情都更加熟悉，也累積了更多的粉絲MOO MOO們。



隊長頌樂總是時時懷抱著熱情以及正能量，所以從一開始她就被製作人指定為隊長，她也的確擁有絕佳的領袖特質以及行動力，不過在積極之下有可能也容易出現失誤，但成員們卻覺得「這樣的頌樂才可愛」，大家也透露頌樂會透過更多的練習來彌補自己比較弱的部分，直到舞台上看不出任何破綻才滿意。

輝人則是在團隊中相當沉默又沉穩的成員，她一向是一位很棒的跟隨者，沒有太多意見，但製作人提出的要求她總能完美呈現，看似都沒有準備就來錄音，但其實一開口就知道她早已準備完全，也總是團內最快錄音完畢的人。她是非常自律的一個人，對於舞台則是愛恨交織，輝人說畢竟一份工作不可能只有開心，也會有辛苦的時候，但是粉絲們就成了她最大的支持力量。



旼星則是被製作人指出，是出道至今改變最大的一位成員。雖然主要負責Rap與表演，但她也擁有一副好嗓音。隨著出道時間越長，她也更懂得如何表達自己。成員們也大讚旼星擁有中性化的魅力，對於穿搭相當有自己的風格，相處起來則是像五歲小男孩一樣的可愛，華莎更提到旼星是最懂粉絲心情的一個人，總能在演出時成功帶動粉絲們的情緒。



華莎是團體中反差最大的一個人，私下總是沉默，但只要一站上舞台就開始成為獨霸一方的人物，成員們都已經相當習慣她的反差風格，也欣賞她在舞台上的野性表現。華莎把舞台形容成是自己的一切，賭上了所有在這個舞台上。她與輝人也是超過10多年的知己好友，在團體中兩人相處最為自在。



片中除了紀錄MAMAMOO在舞台上的精采演出，她們也選出令她們印象深刻，或是每次演唱會中必唱的曲目，演唱會中更完整記錄了粉絲應援橋段，射出的紙飛機讓她們紅了眼眶，來自世界各地的粉絲們也讓MAMAMOO非常感動，於是對於MAMAMOO來說，成軍10年正式走向了全世界，並且是現在進行式，MAMAMOO仍在持續往前走。MAMAMOO 演唱會電影《MAMAMOO：MY CON THE MOVIE》將在 8 月 25 日全台灣威秀獨家上映。

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