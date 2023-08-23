【韩网热帖】最近感觉爱豆团都不需要主唱了，引爆韩网友讨论：一定要有VS平均唱功在线就行

爱豆团到底是舞蹈重要，还是唱功更重要？

爱豆（偶像）唱功不佳一直都是广大歌迷拿来诟病的一大缺点。 此前 IVE 成员张员瑛和李瑞开坐著对嘴假唱的先河，遭到全网吐槽。 后有 LE SSERAFIM 在团队首个演唱会上也被抓包对口型假唱，令粉丝十分气愤，由此韩网上掀起了热烈的讨论。



有网友直接开帖讽刺「只要找一些年纪小，长得不丑的孩子，好好让他们练舞就行了，反正他们也不需要唱 LIVE」，引发了广大网友的评论：

1.老实说，最近真的就是这样

2. 每次只是口头说说注重实力，其实实力派歌手（的专辑）根本卖不出去

3. 去一次演唱会就知道了，假唱很明显，很多人去完线下演唱会之后就会脱粉

4. 比起主唱，所有成员唱功在线更重要

5. 那些没有主唱的爱豆团，老实说平均唱功也不是很好

6. 能让演唱会热翻天的只有live实力了

7. 还不如提高整团的平均实力

8. 也不能这么说，有主唱的爱豆团要比没有主唱的团队好得多

9. 不要再把爱豆称作歌手了，现在怎么会有人觉得唱功不好的人也可以唱歌呢？？ 在我看来，没有实力完全不行

10. 如果唱功差一点，但是音色很好的话，其实队友还能帮忙掩盖一下

11. 所以说我更喜欢有明确主唱的爱豆团

12. 不开演唱会的话，没有主唱也不是不行

13. 我喜欢的那个爱豆团来自大型经纪公司，只有颜值和舞蹈好，唱功实在是不好说

14. 如果要想团队长久活动下去，真的很需要主唱

15. 反正最近的歌曲都不太需要主唱，倒不如歌差一点点，好好表现舞蹈就行了

16. 我喜欢有主唱的团队，平均能力值再好，去一趟演唱会就知道了，真的听不下去

17. 演唱会也有很多AR垫音，粉丝又很偏袒，说什么你们知道唱2个小时有多累吗？ 那么这帮人为什么要来当歌手呢？

18. 哪怕没有高音担当，但一个团里必须要有一个成员能够适当地把高音部份能够唱上去，live表演稳定一些

出处：https://www.instiz.net/name_enter/88966502?category=2

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