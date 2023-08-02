《榴蓮小姐》劇情越來越歪！70歲阿嬤混夜店釣到30歲熟男員工！沒想到女幫傭竟然也有戲！（EP.11 –12）

[有雷] 《榴蓮小姐》（港譯：《仙女榴槤》）除了全家人被兩個古代來的仙女搞得團團轉以外，本週更是在家跌倒的女傭出院後竟出現異常懸疑的行為，另外駐顏有術的白會長，已經70歲卻與秘書們一同去混夜店，還迷倒30多歲的電視劇導演。

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榴蓮（朴柱美飾）與兒媳非常努力學習，兒媳更因被選中演出古裝劇而努力背誦劇本，與前世的相公段登明（柳政厚飾）對戲時竟然意外的合拍，讓段家二哥（金敏俊飾）都豎起大拇指，並希望之後兒媳與登明可以以兄妹相稱，讓正牌主播女友艾拉深深感受到威脅。



會長雖然高齡70，不過在兩位秘書的鼓吹之下，將她改變造型，戴上了短髮鮑伯頭假髮，穿上亮片洋裝，看起來外型就像三四十歲而已。會長也決定好好玩一下，沒想到她的熟女魅力比一般年輕女孩更吸引人，因為心情不佳來到夜店的導演，也就是堅持選擇榴蓮兒媳婦演出電視劇的這位，正被變裝後的會長所吸引。兩人離開了夜店後也互通聯絡方式，雖然會長用了假名，內心似乎對於男性的追求也有所動搖。



大媳婦為了兒子登明的電視劇能夠火爆，表面上說是想親自監督榴蓮兒媳婦與登明對戲的順暢度，其實是希望就近替新媳婦艾拉看管兩人的互動。但這提議對於榴蓮與兒媳兩人來說，簡直是天上掉下來的好機會，可以天天望著兩人都思念的登明。在取得會長奶奶的同意後，他們就正式搬入了登明的家中。



榴蓮吃不慣現代醃漬的辛奇而大展身手，製作出充滿心意的辛奇獲得所有人一致好評，在會長與大兒子心中又是一大加分。小兒子出差回來也表示對榴蓮特別有好感，一向風流的他也不吝於向榴蓮釋出關懷，在此同時他的未婚妻卻也在泳池與舊識男友人逐漸培養起感情來。



二哥家中女傭因摔傷而入院，雖然提前出院但是仍不良於行，需要有看護照顧她，這讓二夫人相當不悅，提議將她送到會長家。到了那裡女傭竟然自動從輪椅上站起來，飛奔到一塊大石頭旁開始狂挖地，以為會挖出什麼金銀財寶，結果挖出來的是兩把紅色羽毛扇。女傭還像法師般拿著扇子到處跟陌生人要錢，她到底為何摔倒後變了一個人呢？



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