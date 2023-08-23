《榴莲小姐》结局也太令人意外！朴柱美与儿媳真实身份曝光颠覆整个段氏家族！（EP.15 –16完）

[有雷] 《榴莲小姐》（港译《仙女榴槤》）在上周末送上最终回结局，而收视率也创下自身最高纪录。朴柱美与儿媳的前世被行为怪异的女佣阿姨揭开，造成段家男人们的感情大洗牌！而刚宣布婚讯的白会长也有了大反转的结局！

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段家的二儿子至勘（金敏俊饰）听了女佣阿姨所说的前世，开始认为榴莲（朴柱美饰）所言不假，并非失去记忆而是真正来自朝鲜时代，而榴莲也只能点头承认，并告诉至勘是从莲花池穿越而来。而二嫂则是因为不孕而将脑筋动到榴莲身上，希望榴莲愿意借腹生子。



70岁的段家白会长，沉浸在与小30岁的老公朱南的幸福新婚生活中，两人这才开始一点一滴地分享自己真实的过往，朱南提到自己是电视剧的导演，白会长这才意会到原来老公是大媳妇的表弟，而朱南也在此刻才意识到会长是自己的亲家，不过这些并没有浇熄两人的爱情，更决定直接向家人公开婚讯。白会长召集了所有儿子与媳妇们，而深爱婆婆的大媳妇一听到婆婆公布婚讯与对象，气得大发雷霆。



女佣阿姨又再度拿著红色羽毛扇来透视前世，在段家人面前说出了榴莲的前世，以及周围每一个人跟她在前世的关联性，包含了段家小儿子就是榴莲前世的丈夫，二儿子是她的随从石铁，登明则是榴莲与石铁的儿子，也是素贮的相公。榴莲担心女佣阿姨越讲越多，紧张地把她手中的扇子抢过来弄坏，不过已公开的资讯也足够让段家所有人相当震惊，但全家人讨论之后仍决定相信女佣阿姨说的真相。



段家小儿子认为自己不应该与女演员雨美结婚，而当他正要说出分手时，雨美却说自己已怀孕。登明更是开始觉得自己跟素贮才是命中注定的恋人，不过母亲却相当反对。榴莲回到了莲花池，在日蚀的时刻走入水中，而消失在莲花池。段家二儿子以及朱南导演，也一同踏入池中而消失了。素贮成为了一个得到奖项肯定的演员，甚至留在现代与登明结婚生子，段家小儿子发现女儿并非自己亲生，白会长则是失去了年轻老公及二儿子，开始精神错乱……



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