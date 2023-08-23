BTS V 分享專輯靈感是女團 f(x)！因為很喜歡2013年的作品，所以才聯繫了閔熙珍幫忙製作新專～
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BTS V 分享專輯靈感是女團 f(x)！因為很喜歡2013年的作品，所以才聯繫了閔熙珍幫忙製作新專～

KPOP   2023年8月23日   星期三10:48   Mico  

（封面圖源：FB@BIGHIT MUSIC、SM娛樂）

一邊期待著 V（金泰亨）的新專輯，一邊懷念著 f(x) 的歌，閔熙珍製作人的實力是真的很厲害。

BTS 防彈少年團的成員 V 近期為《W Korea》拍攝一系列寫真並接受了專訪，他親自曝光了自己找上閔熙珍代表合作的原因。
（圖源：FB@BIGHIT MUSIC）

V 先是提到自己看著 BTS 成員們個人活動感到相當自豪且激動，在家都會追看他們的動態，沒有錯過任何事情，展現了滿滿的團魂。之後又開心地提到自己的首張solo專輯，能夠讓粉絲ARMY長時間看到自己的臉。

而被問到這次與ADOR閔熙珍代表的合作，V 說：「想展現出跟以往不同的新面貌，想和一個能最大限度地發揮我的情感的人一起製作這張專輯。我真的很喜歡 f(x) 的專輯《Pink Tape》。突然產生了這個想法，所以嘗試聯繫了她。我們一起聊了很多，分享了許多想法，合作的過程感覺非常好，是個溫暖的人。而我也是真心誠意地投入這張專輯。」
（圖源：SM娛樂）

補充資訊：ADOR閔熙珍代表原本是擔任SM娛樂的創意總監，負責過少女時代、SHINee、f(x)、EXO和Red Velvet等團體的品牌推廣與專輯製作設計等事項，之後成立了HYBE旗下的子公司ADOR，並推出旗下第一個女團NewJeans，獲得相當大的成功。所以這次與Ｖ的合作也讓大家非常期待。
（圖源：BIGHIT MUSIC、ADOR）

▼2013年f(x)的專輯《Pink Tape》中，主打歌《Rum Pum Pum Pum》（初智齒）MV：

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