Apink主唱实力派女歌手郑恩地，10月重临香港开安可场

韩国女子组合Apink的主唱郑恩地今年2月在香港举行完个人演唱会[Travelog]后，不足一年，决定重返香港，举行安可演唱会。

尚典娱乐集团有限公司(REG)隆重宣布JEONG EUN JI ENCORE CONCERT 「Travelog」IN HONG KONG将於2023年10月4日及5日，一连两天在旺角麦花臣场馆举行。票价分为港币$1,588(VIP)、$1,188及$888，将於 2023年 8月28 日（星期一）上午10时起经购票通(Cityline)作公开发售。凡购买$1,588(VIP) 门票的观众，将可以参与演出后的欢送活动或获得郑恩地亲笔签名海报一张；全部购票的观众则可获得香港安可场限定小卡。



出道12年的郑恩地除了是韩国女子组合Apink的主唱外，也是众所周知的实力派女歌手。去年11月，她发行了首张翻唱专辑《log》，并於同年12月在首尔举行个人演唱会「Travelog」，及后今年初更把该演唱会带到台北和香港举行。在2月的香港场中，她以独有的歌声与歌迷同游，谱写下一段美好的旅行日志。



即使相隔数月，郑恩地仍然难忘香港歌迷当时的热情回应和支持，促使她决定首度举行安可演唱会，延续这场「Travelog」的旅程 。是次香港安可场，她更特意回到当初第一次在香港举行个人演唱会的场地——麦花臣场馆，一连两天开唱，盼在这充满特别意义的地方，与歌迷再次共创美好的回忆。

售票详情：

JEONG EUN JI ENCORE CONCERT [Travelog] IN HONG KONG

日期：2023年10月4 日及 5日（星期三及星期四）

时间：晚上8时

地点：旺角麦花臣场馆

门票：港币$1,588(VIP*)、$1,188及$888元（全场座位）

*凡购买$1,588(VIP)门票的观众将可以参与演出后的欢送活动或获得郑恩地亲笔签名海报一张；全部购票的观众则可获得香港安可场限定小卡。

门票将於2023年8月28日（星期一）上午10时於购票通(Cityline)公开发售：

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 (星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息)

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