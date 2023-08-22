出道12年的朴寶劍粉絲會上邊彈鋼琴邊落淚，哭到眼睛通紅

出道12年的朴寶劍被粉絲們感動到落淚。

日前，朴寶劍在首爾奧林匹克公園舉辦了出道12年的粉絲會「Cantabile」，這也是時隔4年他重新與粉絲們近距離碰面，無論是朴寶劍本人還是粉絲們都非常激動。為了表達誠意，朴寶劍現場演奏鋼琴，悠揚的琴聲一下子就抓住了所有人的耳朵。 粉絲們都知道朴寶劍作為演員出道前一直夢想成為歌手，這次的粉絲會上他就展現了不俗的唱功，翻唱了太陽的《我的心裡》，途中因為情緒激動淚灑現場，看得粉絲們也跟著落淚。



一直忍著淚水的朴寶劍在唱到「為了我，你從沒忘記過祈禱」這句歌詞時終於沒忍住哭了出來，他看著的粉絲，哽咽地說道：「謝謝你們為我祈禱，謝謝你們今天前來」，粉絲們用熱烈的掌聲回應著他。 沒有人能夠清楚地知道朴寶劍突然落淚的真正原因，但想必台下忠實的粉絲一如既往的喜愛與支持，是令他哭泣的原因之一吧。



粉絲會結束後的第二天，朴寶劍就更新了個人SNS，表達了自己的心情，他寫道：「和朋友們度過的、走過的每一個瞬間都是恩賜，真心感謝各位，希望大家的生活無論何時都如同歌曲唱到的那樣歡欣愉悅，祝福你們。」



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