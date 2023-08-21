SJ D&E泰國Fancon拿超音波照想幫E.L.F.寶寶取名超溫馨！結果開口就不正經XD

Super Junior小分隊D&E（東海與銀赫）世界巡迴Fancon「DElight Party」近日來到了泰國曼谷站，有個溫馨又搞笑的場面相當受歡迎。

在粉絲留言版環節，銀赫發現了一張留言紙上有著超音波照片，他唸了唸上面內容：「能像我們的歐巴一樣帥氣的長大就好了。」然後就和東海兩個人一起找寫下留言的粉絲「Eve」（東海還搞笑喊「Christmas Eve」平安夜XD）。



雖然出現找錯人的插曲，但仍順利找到懷孕5個月的粉絲。「Congratulations！」銀赫送上大大的祝福並問粉絲幫寶寶取名了沒，東海便開口要幫她的寶寶取名字，引起全場歡呼，該粉絲也掩嘴難掩欣喜。



兩人問粉絲的老大女兒叫什麼名字，粉絲回答「Aiya」（音譯，音近哎呀），銀赫一聽調皮的說：「那麼老二就叫『喔唷』，老三就叫『嗚U』，OK，OK！」（編：嗚U우유牛奶！？！？真的OK？？？）



東海愣了愣也跟著亂取名，跟銀赫一起狀聲詞靈感迸發，「呀呀」、「嗚呀」、「依呀」、「D&E呀」……場面瞬間從溫馨變成感人，只能說「不愧是你們SJ」啊！



該片段在推特湧進近6000人轉發呢！有人說能讓偶像替自己的孩子命名是非常難得的成就，但該網友的結語是：「但如果你的偶像剛好是SJ，那名字肯定不正常。」XDDD







but it happens that suju is your idols so definitely the name won't be so normal https://t.co/8H6b2xxVll — || SUPER ELFCARAT d (@yamarie_sjsvt) August 20, 2023

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