SJ D&E泰國Fancon拿超音波照想幫E.L.F.寶寶取名超溫馨！結果開口就不正經XD

Super Junior小分隊D&E(東海與銀赫)世界巡迴Fancon「DElight Party」近日來到了泰國曼谷站,有個溫馨又搞笑的場面相當受歡迎。

在粉絲留言版環節,銀赫發現了一張留言紙上有著超音波照片,他唸了唸上面內容:「能像我們的歐巴一樣帥氣的長大就好了。」然後就和東海兩個人一起找寫下留言的粉絲「Eve」(東海還搞笑喊「Christmas Eve」平安夜XD)。



雖然出現找錯人的插曲,但仍順利找到懷孕5個月的粉絲。「Congratulations!」銀赫送上大大的祝福並問粉絲幫寶寶取名了沒,東海便開口要幫她的寶寶取名字,引起全場歡呼,該粉絲也掩嘴難掩欣喜。



兩人問粉絲的老大女兒叫什麼名字,粉絲回答「Aiya」(音譯,音近哎呀),銀赫一聽調皮的說:「那麼老二就叫『喔唷』,老三就叫『嗚U』,OK,OK!」(編:嗚U우유牛奶!?!?真的OK???)



東海愣了愣也跟著亂取名,跟銀赫一起狀聲詞靈感迸發,「呀呀」、「嗚呀」、「依呀」、「D&E呀」……場面瞬間從溫馨變成感人,只能說「不愧是你們SJ」啊!



該片段在推特湧進近6000人轉發呢!有人說能讓偶像替自己的孩子命名是非常難得的成就,但該網友的結語是:「但如果你的偶像剛好是SJ,那名字肯定不正常。」XDDD







but it happens that suju is your idols so definitely the name won't be so normal https://t.co/8H6b2xxVll