【韓網熱帖：】K-POP演唱會在改變，用手機拍攝成趨勢！韓網反應大不同

越來越多的歌迷發現，近期的K-POP演唱會上似乎可以拿出手機錄像、拍照了，放在以前這是絕對不允許的事情。

男團ATEEZ成員弘中就曾在某次採訪中透露過相關事情，他表示：「本次安可演唱會上可以用手機拍攝，而非專用設備。 以前的韓國演出基本上不允許拍攝、錄影，這次完全屬於特例。 弘中表示：「我一直覺得粉絲享受現場很重要，想要紀錄當下也很重要，因為有很多需求不同的粉絲存在，在互相不干擾的情況下能夠有紀錄現場的方法的話，那該多好啊，所以在和公司商討之後，做出了（可以用手機拍攝）的決定。」

越來越多的粉絲希望用自己的鏡頭記錄下愛豆的舞台，而國外的演唱會（大部份）都允許粉絲用手機自由拍攝。 加上此前演唱會上保全、工作人員因阻止粉絲拍攝引發爭議的事情層出不窮，粉絲們認為經紀公司不該如此強勢，這才逐漸形成了允許粉絲手機拍攝的氛圍。 不過，也有不少人認為演唱會上把手機舉過頭頂拍攝影響他人觀感，希望大家都注意。對於這樣的現象，韓國網友們也有話要說：

1. 真的討厭手機拍攝，因為很多人毫無分寸，從頭到尾都舉著手機，完全不回應台上的表演，如果你一邊拍一邊回應愛豆的話沒關係，就因為他們並不這樣才讓人討厭，如果一定要舉著手機拍的話，那你們為什麼不直接買現場影片回去看??? 真的太掃興了

2. 工作人員過分阻止拍攝讓人討厭，粉絲從頭到尾在拍攝不回應愛豆也讓人討厭，折中一下就好了

3. 台上愛豆那麼賣力演出，你卻只舉著手機拍攝，這也算粉絲嗎？

4. 座席的話無所謂，站席真的巨討厭，只是為了紀念的話拍一張就算了，但是有人全程拍攝，這有什麼意思呢？

5. 你可以拍，但你別舉過頭，妨礙別人觀看

6. 以前保全人員抓的非常嚴格，現在不抓了，真好啊

7. 站席都已經吵起來了，麻煩各位遵守禮儀

8. 之前買的站席，大家都在拍，根本看不到歌手，我只能看大螢幕

9. 老實說你拍了之後也不會看，還不如在現場用心感受

10. 之前去我本命的演唱會我真的用手機拍了很多，回來之後根本不看，下次去我就不會再拍了，一定好好觀看

11. 適當地拍幾張無所謂，但是為什麼有人從頭拍到尾，那你來演唱會是幹什麼的？

12. 真的太討厭了，這次也是，我本命都說不要拍了，但就是有人不聽，這麽愛拍，你們還算粉絲嗎？

13. 這樣很好啊，可以給那些沒法去現場的人看啊，告訴他們現場有多帥

14. 非常討厭，就因為他們拍攝，周圍的人都不好意思應援

15. 遮擋他人視線的拍攝最讓人厭煩了

16. 比起專業相機，我更討厭手機

17. 我本命從很久以前開始就允許手機和大砲拍攝，只要不舉過頭就行

18. 說話和安可的時候再拍吧，正式舞台別拍

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