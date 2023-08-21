SJ D&E泰国Fancon拿超音波照想帮E.L.F.宝宝取名超温馨！结果开口就不正经XD

Super Junior小分队D&E（东海与银赫）世界巡回Fancon「DElight Party」近日来到了泰国曼谷站，有个温馨又搞笑的场面相当受欢迎。

在粉丝留言版环节，银赫发现了一张留言纸上有著超音波照片，他念了念上面内容：「能像我们的欧巴一样帅气的长大就好了。」然后就和东海两个人一起找写下留言的粉丝「Eve」（东海还搞笑喊「Christmas Eve」平安夜XD）。



虽然出现找错人的插曲，但仍顺利找到怀孕5个月的粉丝。「Congratulations！」银赫送上大大的祝福并问粉丝帮宝宝取名了没，东海便开口要帮她的宝宝取名字，引起全场欢呼，该粉丝也掩嘴难掩欣喜。



两人问粉丝的老大女儿叫什么名字，粉丝回答「Aiya」（音译，音近哎呀），银赫一听调皮的说：「那么老二就叫『喔唷』，老三就叫『呜U』，OK，OK！」（编：呜U우유牛奶！？！？真的OK？？？）



东海愣了愣也跟著乱取名，跟银赫一起状声词灵感迸发，「呀呀」、「呜呀」、「依呀」、「D&E呀」……场面瞬间从温馨变成感人，只能说「不愧是你们SJ」啊！



该片段在推特涌进近6000人转发呢！有人说能让偶像替自己的孩子命名是非常难得的成就，但该网友的结语是：「但如果你的偶像刚好是SJ，那名字肯定不正常。」XDDD







but it happens that suju is your idols so definitely the name won't be so normal https://t.co/8H6b2xxVll — || SUPER ELFCARAT d (@yamarie_sjsvt) August 20, 2023

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