勵志熱血新劇《純情拳擊手》拒用替身！肉搏連場，金素慧秘密加操三個月 完美化身天才拳手

限定女團 I.O.I 出身的金素慧近年積極挑戰演員一職，與實力派演員李相燁合作新劇《純情拳擊手》引發關注！

改編自同名小說，由李相燁和金素慧主演的全新勵志運動韓劇《純情拳擊手》講述天才拳手李權淑 （金素慧飾）達成獎項大滿貫後，突然宣布引退並銷聲匿跡！就在她準備以幼稚園教師身份重新出發時，某天視錢如命、號稱「人渣經理人」的金泰英（李相燁飾）突然向她提出了一個無法拒絕的「復出提議」，從此改變了她的一生！劇集今晚（21日）起逢星期一、二晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。



邊拍邊學壓力大

限定女團I.O.I出身的金素慧近年積極轉型，並在網路劇和獨幕劇挑戰了大大小小的角色累積經驗；談到今次飾演天才拳手「李權淑」時，她形容角色意志堅定：「權淑說『拳賽中最重要是要站起來』，她是一個即使跌倒無數次也會重新站起來的人。」不過現實中的她卻從未打過拳，所以她在開拍前進行了為期三個月的拳擊特訓，務求打得又睇得：「我一邊學習、一邊拍攝這部作品，一開始壓力很大，要盡可能在既定時間裡多多練習，我也常常因為技術不足而感到失落。」她還笑言拍攝最後一場比賽時，第一次感到自己有所進步，也希望觀眾能夠見證「李權淑」的蛻變過程。



暖男李相燁變人渣經理人

雖然金素慧謙稱自己能力不足，不過《純情拳擊手》製作組卻點名大讚她認真努力：「為了與角色同步，金素慧、金炯默和蔡元彬不斷努力訓練，尤其是為了飾演李權淑而首次接觸拳擊的金素慧，她在沒有替身的情況下展現出驚人的成長，讓現場工作人員非常敬佩！」而過去多以暖男形象示人的李相燁，今次亦一洗正氣，飾演業內人所共知的混蛋經理人金泰英，想見證他的突破，可以在8月21日起逢星期一、二晚上在「黃Viu」免費收看《純情拳擊手》，香港觀眾亦可免費緊貼Viu Original原創愛情懸疑韓劇《無用的謊言》、《等待了很久》、《優雅的帝國》、《陌生人》和《戀人》的最新進度。



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