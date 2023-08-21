励志热血新剧《纯情拳击手》拒用替身！肉搏连场，金素慧秘密加操三个月 完美化身天才拳手

限定女团 I.O.I 出身的金素慧近年积极挑战演员一职，与实力派演员李相烨合作新剧《纯情拳击手》引发关注！

改编自同名小说，由李相烨和金素慧主演的全新励志运动韩剧《纯情拳击手》讲述天才拳手李权淑 （金素慧饰）达成奖项大满贯后，突然宣布引退并销声匿迹！就在她准备以幼稚园教师身份重新出发时，某天视钱如命、号称「人渣经理人」的金泰英（李相烨饰）突然向她提出了一个无法拒绝的「复出提议」，从此改变了她的一生！剧集今晚（21日）起逢星期一、二晚上在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费收看。



边拍边学压力大

限定女团I.O.I出身的金素慧近年积极转型，并在网路剧和独幕剧挑战了大大小小的角色累积经验；谈到今次饰演天才拳手「李权淑」时，她形容角色意志坚定：「权淑说『拳赛中最重要是要站起来』，她是一个即使跌倒无数次也会重新站起来的人。」不过现实中的她却从未打过拳，所以她在开拍前进行了为期三个月的拳击特训，务求打得又睇得：「我一边学习、一边拍摄这部作品，一开始压力很大，要尽可能在既定时间里多多练习，我也常常因为技术不足而感到失落。」她还笑言拍摄最后一场比赛时，第一次感到自己有所进步，也希望观众能够见证「李权淑」的蜕变过程。



暖男李相烨变人渣经理人

虽然金素慧谦称自己能力不足，不过《纯情拳击手》制作组却点名大赞她认真努力：「为了与角色同步，金素慧、金炯默和蔡元彬不断努力训练，尤其是为了饰演李权淑而首次接触拳击的金素慧，她在没有替身的情况下展现出惊人的成长，让现场工作人员非常敬佩！」而过去多以暖男形象示人的李相烨，今次亦一洗正气，饰演业内人所共知的混蛋经理人金泰英，想见证他的突破，可以在8月21日起逢星期一、二晚上在「黄Viu」免费收看《纯情拳击手》，香港观众亦可免费紧贴Viu Original原创爱情悬疑韩剧《无用的谎言》、《等待了很久》、《优雅的帝国》、《陌生人》和《恋人》的最新进度。



预告：



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