「韓國鐵肺歌后」AILEE的8月29日首個香港個唱夢想成真，歌迷電郵讓她感受到字裏行間給她的愛和溫暖

有「韓國鐵肺歌后」稱號的 AILEE 宣佈將於8月29日在旺角麥花臣場館舉行她的首個香港個人演唱會，反應非常熱烈！

由 DX Media 主辦，有「韓國鐵肺歌后」稱號的 AILEE 自宣佈將於8月29日(星期二)，在旺角麥花臣場館舉行她的首個香港個人演唱會《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》後反應非常熱烈。



而今次歌迷只要把自已喜歡 AILEE 的原因電郵至主辦單位，便有機會獲取包括觀看演唱會綵排、和 AILEE 合照及她的親筆簽名海報或 CD 等福利，歌迷們分別留言說：「至今，她仍然不斷進步中，很喜歡她的努力及笑容。每當我聽到她唱的歌，我就會意猶未盡、很想不斷播放。」、「她的歌聲和演繹都很有穿透力和感染力，是位有個人特色和唱功的歌手！」和「當 AILEE 唱得好有力量、好有鼓勵性的歌曲時，真係可以係佢把聲到 feel到有 power！會聽得好開心。」



AILEE 認真看過每位歌迷的電郵後十分感動，讓她感受到他們在字裏行間給她的愛和溫暖，她表示 2023 年其中一個心願便是能夠在香港舉行個人演唱會，現在終於夢想成真，原來她也曾多次來港，最後一次是在2019 年來港參與韓國電視節目 Music Bank 的演出，但之前每次也是以工作為主，希望能有機會花多點時間去享受香港為她所帶來的樂趣。AILEE 記得香港歌迷是充滿活力的，因此她非常期待在她的首個香港個唱時，也能夠見到她的歌迷把這份活力帶到麥花臣場館。AILEE 對香港個唱也非常興奮，她說去年是她舉辦個唱十週年，而踏入第十一年是她的一個新開始，要保持心態繼續向前，不斷進步，她續說她也有聽過王菲的廣東歌，也很樂意和香港歌手合作，而她將於 9 月推出自己的最新作品，風格將會是流行情歌。



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