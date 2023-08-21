河正宇新作不斷！繼《贖命救援》後，與任時完《1947波士頓》即將於9月底在韓上映

河正宇近期即將有新作《贖命救援》於9月1日在台上映，他與朱智勛遠赴北非摩洛哥歷時7個月拍攝完成。而河正宇與任時完的新作《1947波士頓》也即將在9月27日在韓國上映。

《1947波士頓》描述韓國光復以後，希望能夠再度在體壇活躍的馬拉松國家代表選手們，為了能首度參與國際馬拉松賽事而努力的故事。而主要人物則是在1936年的柏林奧運的金牌得主宋基政（河正宇飾）以及1947年希望參加波士頓馬拉松大賽的國家代表選手徐潤福（任時完飾），兩人充滿著汗水與淚水，成就了閃閃發亮的歷史性瞬間。



海報上方在日治強佔期，創下2小時29分19秒的新世界紀錄而獲得金牌，甚至還用手中捧著的花盆樹葉遮住了胸前的日本國旗，宋基政即使獲得金牌卻露出沉重表情，對比下方飾光復之後首度參加競賽，胸前印有太極旗跑在全世界記者及觀眾面前的徐潤福，海報上印著「我是大韓民國的馬拉松選手」，展現出愛國以及對馬拉松的熱情，以及背後不為人知的辛苦故事。



共同公開的預告影片中也以「1936年在柏林奧運，孫基政選手跑著這42.195公里時在想些什麼呢？」為題目而展開，胸前掛著日本國旗的他，即使獲得了金牌，表情卻也顯得僵硬又沉重，而光復後終於能夠以太極期參賽的徐潤福，讓韓國觀眾們有著深深的共鳴，想必將是激勵人心的一部作品。



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