整場超害羞！安孝燮緊張狂飆汗全場粉絲大喊「脫掉」！最後10分鐘安可Cue出台下金旻載「要聽我唱完喔〜」

新生代戲劇男神安孝燮今日晚間於台大體育館舉辦「Now and Here」粉絲見面會，吸引了來自各國的粉絲們爭相目睹安孝燮生人，而他在劇中的好搭檔「恩卓護士」金旻載，也偷偷來到現場，在台下為安孝燮應援，成為本場次的另一大看點。

一開場安孝燮就穿著淺藍色襯衫搭配米色寬褲，獻唱有些慵懶的JAZZ節奏歌曲〈I’m your man〉，他也說明了今日的活動主題是「Now and Here」，這也是他的人生哲學，也就是希望活在當下 ，還用中文告訴大家「你們好，今天請多期待」，也與粉絲們分享他的生活照片以及私下小秘密。最常使用的APP跟大家差不多，就是外送食物的APP，有時候可以看Youtube影片看一整天，尤其是與動物相關的他更喜歡。



台灣粉絲也選出最愛安孝燮的角色TOP3，第三名是《雖然三十但仍十七》的柳燦，第二名則是《社內相親》的姜泰武，冠軍是《浪漫醫生金師傅3》的徐宇鎮。安孝燮很驚訝第三名，因為他在劇中當時不算是主要角色，但大家卻被他在劇中的開朗個性所吸引。安孝燮也自曝看到《社內相親》劇本時根本不知道什麼是「始祖鳥」，之後竟然在劇中成了他的稱號，至今也讓觀眾們印象深刻。



安孝燮也介紹了自己的新劇《走進你的時間》即將在9月8日公開，他更坦言原本不知道這部戲有台灣原著版本，而是他自己看到劇本，很喜歡有時光穿越的題材，所以就接演了，他也提到這部作品必須從角色的學生時期一路演到40多歲，所以他的準備也相當細膩，希望大家多多留意他在劇中的表現。



安孝燮整場超害羞，因為舞台燈光關係又讓他熱得狂飆汗，加上跳完舞蹈之後更是汗如雨下，他還轉身拿毛巾擦乾身上的汗，台下粉絲狂喊「脫掉」讓他害羞不已。遊戲環節他還重現了《浪漫醫生金師傅3》的V手勢名場面，以及用《社內相親》始祖鳥的語氣對粉絲喊話「沒有限度」，更是戴上貓耳朵髮箍與貓掌手套讓大家拍照，雖然害羞，但安孝燮的粉絲服務還是非常到位。



最終安可時，安孝燮更是搬出了鍵盤來表演，除了重現《社內相親》中彈琴的那首歌曲，也自彈自唱《Let It Be》跟《Nothing’s gonna change my love for you》等名曲，接下來立即懇切說「我要告白」，原來是他10年好友兼同事，演員金旻載正坐在現場，其實金旻載在今日開場時全場燈暗後，就悄悄入場坐在第8排的位置，穿著黑色短袖上衣與戴著黑色口罩的他，也直接站在座位為安孝燮應援，難得的同框讓全場觀眾驚喜不已！



原來金旻載因私人旅遊行程來到台灣，大家日前也可看見他陸續在台北101、士林夜市、十分、饒河街夜市以及故宮等地點打卡，今日也終於來到台大體育館與安孝燮合體，台上的安孝燮還對金旻載說：「要聽我唱完最後一首歌再走喔！」感謝金旻載的情義相挺。安孝燮也表示此刻感到非常幸福，也希望很快能再來台與粉絲們見面。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞