整場超害羞！安孝燮緊張狂飆汗全場粉絲大喊「脫掉」！最後10分鐘安可Cue出台下金旻載「要聽我唱完喔〜」

新生代戲劇男神安孝燮今日晚間於台大體育館舉辦「Now and Here」粉絲見面會,吸引了來自各國的粉絲們爭相目睹安孝燮生人,而他在劇中的好搭檔「恩卓護士」金旻載,也偷偷來到現場,在台下為安孝燮應援,成為本場次的另一大看點。

一開場安孝燮就穿著淺藍色襯衫搭配米色寬褲,獻唱有些慵懶的JAZZ節奏歌曲〈I’m your man〉,他也說明了今日的活動主題是「Now and Here」,這也是他的人生哲學,也就是希望活在當下 ,還用中文告訴大家「你們好,今天請多期待」,也與粉絲們分享他的生活照片以及私下小秘密。最常使用的APP跟大家差不多,就是外送食物的APP,有時候可以看Youtube影片看一整天,尤其是與動物相關的他更喜歡。



台灣粉絲也選出最愛安孝燮的角色TOP3,第三名是《雖然三十但仍十七》的柳燦,第二名則是《社內相親》的姜泰武,冠軍是《浪漫醫生金師傅3》的徐宇鎮。安孝燮很驚訝第三名,因為他在劇中當時不算是主要角色,但大家卻被他在劇中的開朗個性所吸引。安孝燮也自曝看到《社內相親》劇本時根本不知道什麼是「始祖鳥」,之後竟然在劇中成了他的稱號,至今也讓觀眾們印象深刻。



安孝燮也介紹了自己的新劇《走進你的時間》即將在9月8日公開,他更坦言原本不知道這部戲有台灣原著版本,而是他自己看到劇本,很喜歡有時光穿越的題材,所以就接演了,他也提到這部作品必須從角色的學生時期一路演到40多歲,所以他的準備也相當細膩,希望大家多多留意他在劇中的表現。



安孝燮整場超害羞,因為舞台燈光關係又讓他熱得狂飆汗,加上跳完舞蹈之後更是汗如雨下,他還轉身拿毛巾擦乾身上的汗,台下粉絲狂喊「脫掉」讓他害羞不已。遊戲環節他還重現了《浪漫醫生金師傅3》的V手勢名場面,以及用《社內相親》始祖鳥的語氣對粉絲喊話「沒有限度」,更是戴上貓耳朵髮箍與貓掌手套讓大家拍照,雖然害羞,但安孝燮的粉絲服務還是非常到位。



最終安可時,安孝燮更是搬出了鍵盤來表演,除了重現《社內相親》中彈琴的那首歌曲,也自彈自唱《Let It Be》跟《Nothing’s gonna change my love for you》等名曲,接下來立即懇切說「我要告白」,原來是他10年好友兼同事,演員金旻載正坐在現場,其實金旻載在今日開場時全場燈暗後,就悄悄入場坐在第8排的位置,穿著黑色短袖上衣與戴著黑色口罩的他,也直接站在座位為安孝燮應援,難得的同框讓全場觀眾驚喜不已!



原來金旻載因私人旅遊行程來到台灣,大家日前也可看見他陸續在台北101、士林夜市、十分、饒河街夜市以及故宮等地點打卡,今日也終於來到台大體育館與安孝燮合體,台上的安孝燮還對金旻載說:「要聽我唱完最後一首歌再走喔!」感謝金旻載的情義相挺。安孝燮也表示此刻感到非常幸福,也希望很快能再來台與粉絲們見面。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞