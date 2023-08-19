整场超害羞！安孝燮紧张狂飙汗全场粉丝大喊「脱掉」！最后10分钟安可Cue出台下金旻载「要听我唱完喔〜」

新生代戏剧男神安孝燮今日晚间於台大体育馆举办「Now and Here」粉丝见面会，吸引了来自各国的粉丝们争相目睹安孝燮生人，而他在剧中的好搭档「恩卓护士」金旻载，也偷偷来到现场，在台下为安孝燮应援，成为本场次的另一大看点。

一开场安孝燮就穿著浅蓝色衬衫搭配米色宽裤，献唱有些慵懒的JAZZ节奏歌曲〈I’m your man〉，他也说明了今日的活动主题是「Now and Here」，这也是他的人生哲学，也就是希望活在当下 ，还用中文告诉大家「你们好，今天请多期待」，也与粉丝们分享他的生活照片以及私下小秘密。最常使用的APP跟大家差不多，就是外送食物的APP，有时候可以看Youtube影片看一整天，尤其是与动物相关的他更喜欢。



台湾粉丝也选出最爱安孝燮的角色TOP3，第三名是《虽然三十但仍十七》的柳灿，第二名则是《社内相亲》的姜泰武，冠军是《浪漫医生金师傅3》的徐宇镇。安孝燮很惊讶第三名，因为他在剧中当时不算是主要角色，但大家却被他在剧中的开朗个性所吸引。安孝燮也自曝看到《社内相亲》剧本时根本不知道什么是「始祖鸟」，之后竟然在剧中成了他的称号，至今也让观众们印象深刻。



安孝燮也介绍了自己的新剧《走进你的时间》即将在9月8日公开，他更坦言原本不知道这部戏有台湾原著版本，而是他自己看到剧本，很喜欢有时光穿越的题材，所以就接演了，他也提到这部作品必须从角色的学生时期一路演到40多岁，所以他的准备也相当细腻，希望大家多多留意他在剧中的表现。



安孝燮整场超害羞，因为舞台灯光关系又让他热得狂飙汗，加上跳完舞蹈之后更是汗如雨下，他还转身拿毛巾擦干身上的汗，台下粉丝狂喊「脱掉」让他害羞不已。游戏环节他还重现了《浪漫医生金师傅3》的V手势名场面，以及用《社内相亲》始祖鸟的语气对粉丝喊话「没有限度」，更是戴上猫耳朵发箍与猫掌手套让大家拍照，虽然害羞，但安孝燮的粉丝服务还是非常到位。



最终安可时，安孝燮更是搬出了键盘来表演，除了重现《社内相亲》中弹琴的那首歌曲，也自弹自唱《Let It Be》跟《Nothing’s gonna change my love for you》等名曲，接下来立即恳切说「我要告白」，原来是他10年好友兼同事，演员金旻载正坐在现场，其实金旻载在今日开场时全场灯暗后，就悄悄入场坐在第8排的位置，穿著黑色短袖上衣与戴著黑色口罩的他，也直接站在座位为安孝燮应援，难得的同框让全场观众惊喜不已！



原来金旻载因私人旅游行程来到台湾，大家日前也可看见他陆续在台北101、士林夜市、十分、饶河街夜市以及故宫等地点打卡，今日也终於来到台大体育馆与安孝燮合体，台上的安孝燮还对金旻载说：「要听我唱完最后一首歌再走喔！」感谢金旻载的情义相挺。安孝燮也表示此刻感到非常幸福，也希望很快能再来台与粉丝们见面。

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