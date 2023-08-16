金泰梨＆洪慶《惡鬼》後二搭！為動畫電影《Lost in Starlight》配音，觀眾：「真的好有CP感」

Netflix 在韓國首次推出的動畫電影《Lost in Starlight》（이 별에 필요한），講述宇航員蘭英（난영）和音樂人Jay（제이）經歷的世上最長距離的異地戀故事。該電影將由金泰梨＆洪慶參與配音。

金泰梨飾演夢想成爲宇航員的「蘭英」，她既是科學家，也是爲了尋找因事故未能返回地球的母親的痕跡而想去火星的人；洪慶將飾演音樂人「Jay」，在修理復古音響設備的同時作爲音樂人活動中。和蘭英偶然地初次見面後，通過蘭英的媽媽的遺物「黑膠唱片播放器」，命運般地重逢，陷入愛情



而金泰梨和洪慶在最近成爲話題的電視劇《惡鬼》中，分別飾演被惡鬼纏住的女人「具散影」和年輕刑警「李弘塞」，兩人是高中前後輩關係，來往於懷疑和關心之間，形成微妙的「化學反應」。為了配音，兩人還親自參與最初的錄音錄製與實地拍攝，表現出更加豐富、真實的情緒。





消息公開後，也讓喜歡《惡鬼》的觀眾紛紛表示：「竟然這麼快就二搭」、「真的好有CP感」、「居然還有售後嗎」、「雖然只是配音，但是好期待」、「希望還有機會可以再搭一部劇」、「我喜歡的CP又合作了」等等。

우주인 난영과 뮤지션 제이, 세상에서 가장 먼 거리의 롱디 로맨스가 시작됩니다.



넷플릭스 애니메이션 <이 별에 필요한>, 김태리, 홍경 목소리 캐스팅 확정. pic.twitter.com/mWHKgWP9pE — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) August 16, 2023

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