音源強盜臉紅的思春期安智煐中秋連假開唱！今年二度來臺團圓滿足歌迷耳膜

韓國音源王者「臉紅的思春期」安智煐今年二度來臺開唱，為滿足臺灣粉絲的期待，繼4月開賣即售罄的盛況，將於9月30日舉辦「2023 BOL4 Asia TOUR IN Taipei」再度登台演唱，暖心的準備與粉絲中秋相聚。

鍾愛臺灣粉絲的安智煐，在第一場演唱會時獨厚臺灣粉絲，驚喜清唱新歌〈Friend The End〉，這首曲子和〈좋은 꿈 꿔 0224.mp3（做個好夢）〉都是安智煐親自參與作詞，加上獨特的清澈嗓音，讓歌曲產生了渲染力。而專輯中〈Chase Love Hard〉也找來黃旼炫合作演唱，一起唱出了春天來臨一般的美好聲線，為《사랑.zip》專輯中增添了臉紅的青春感及愉悅的氛圍。這次的亞洲巡迴演唱會安智煐做足了準備，將帶著初心及個人特色讓粉絲大飽耳福，越聽越著迷，一同期待吧！



活動門票在2023年8月 26日（六）中午 12 點在 ibon 售票網站及全台 7-11 ibon 機台開賣，演唱會票價為 NT$3,880 / NT$2,880 / NT$1,880，三種票價。凡購票粉絲於9月16日有機會可使用1元加購親簽海報、親簽專輯、十三人一組團體合照等。





【 2023 BOL4 Asia TOUR IN Taipei 】

活動日期 ⎪ 2023年9月30日（六）

演出時間 ⎪ 18:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點⎪ TICC臺北國際會議中心（臺北市信義區信義路五段1號）

啟售時間 ⎪ 2023年8月26日（六）中午 12:00

售票系統 ⎪ 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

主辦單位 ⎪ 寬魚國際股份有限公司

執行單位 ⎪ VIBE MAKER 希波企劃

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