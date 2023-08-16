張東健高素榮光復節PO日本旅遊照挨轟：「為何偏偏選今天？」 急刪貼文道歉反招致更多不滿

昨日是韓國紀念對日戰爭勝利的國定假日「光復節」，偏偏演員張東健一家去日本旅遊、妻子高素榮還PO出多張遊客打卡照片，引起韓網一片罵聲。

高素榮15日在個人IG PO出多張家庭旅遊照，背景可見日文菜單和日本商店、街頭景觀等，看起來是一家四口到日本旅行。 藝人分享旅遊照本不是大事情，但偏偏昨天是光復節，高素榮的這一舉動迅速在韓網引起批評。









韓網友：「同樣用IG，別人在PO太極旗照片（韓國國旗），她呢？」 「又不是剛出道的新人，真不是故意的嗎？」 「真的很沒眼色」「好寒心」「忍一天再PO會生病嗎」「帶著小孩趁光復節去日本旅遊，真是優秀的教育啊」「有錢的話先買個腦子吧」「前一天她PO日本旅遊照時我還想該不會傻乎乎的第二天也繼續PO吧，還真是傻乎乎」「該不會連今天是光復節都不知道吧？」 「五十多歲了還做這種事不羞愧嗎」「身為公眾人物，為何非要在光復節展示去日本旅遊這件事呢？ 一定要去的話就低調點吧」「真是人以群分」。







有網友透露高素榮只有這一篇照片PO文一開始就關閉了留言區，但相關照片還是在網路論壇引起討論，媒體也報道了輿論欠佳的狀況，隨後高素榮便刪除了相關PO文。

不過，高素榮不發一言就刪除照片的行為也引起指責，今日她終於在IG限動正式道歉：「抱歉在重要的日子給大家帶去了不便。 雖然認知到之後已立即刪除，但還是太晚了。 以後會更加慎重。」 這份道歉仍然引起指責，因為：IG限動過了24小時就會不見，作為韓國國民卻不肯提及「光復節」三個字、只說是「重要的日子」，道歉文很短最後還加上emoji，顯得十分輕浮。



此外，高素榮1972年出生、1992年出道，2010年與演員張東健結婚，現育有一子一女，上一部作品是2017年在KBS電視劇《完美的妻子》飾演女主角「沈在福」。



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