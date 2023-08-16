金泰梨＆洪庆《恶鬼》后二搭！为动画电影《Lost in Starlight》配音，观众：「真的好有CP感」

Netflix 在韩国首次推出的动画电影《Lost in Starlight》（이 별에 필요한），讲述宇航员兰英（난영）和音乐人Jay（제이）经历的世上最长距离的异地恋故事。该电影将由金泰梨＆洪庆参与配音。

金泰梨饰演梦想成爲宇航员的「兰英」，她既是科学家，也是爲了寻找因事故未能返回地球的母亲的痕迹而想去火星的人；洪庆将饰演音乐人「Jay」，在修理复古音响设备的同时作爲音乐人活动中。和兰英偶然地初次见面后，通过兰英的妈妈的遗物「黑胶唱片播放器」，命运般地重逢，陷入爱情



而金泰梨和洪庆在最近成爲话题的电视剧《恶鬼》中，分别饰演被恶鬼缠住的女人「具散影」和年轻刑警「李弘塞」，两人是高中前后辈关系，来往於怀疑和关心之间，形成微妙的「化学反应」。为了配音，两人还亲自参与最初的录音录制与实地拍摄，表现出更加丰富、真实的情绪。





消息公开后，也让喜欢《恶鬼》的观众纷纷表示：「竟然这么快就二搭」、「真的好有CP感」、「居然还有售后吗」、「虽然只是配音，但是好期待」、「希望还有机会可以再搭一部剧」、「我喜欢的CP又合作了」等等。

우주인 난영과 뮤지션 제이, 세상에서 가장 먼 거리의 롱디 로맨스가 시작됩니다.



넷플릭스 애니메이션 <이 별에 필요한>, 김태리, 홍경 목소리 캐스팅 확정. pic.twitter.com/mWHKgWP9pE — Netflix Korea｜넷플릭스 코리아 (@NetflixKR) August 16, 2023

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