「酒駕生活困頓」金賽綸準備復出！沉寂15个月，確定出演Christine Corless新曲MV女主角，以Highteen風格回歸

據韓媒報導，演員金賽綸因酒駕肇事逃逸沉寂1年3個月之後，即將接拍歌手Christine Corless的新歌MV，作為回歸演藝圈的開端。

音樂製作公司製作公司EI brothers今日接受Xports News採訪時透露，金賽綸即將為流行歌手Christine Corless的新歌《Bittersweet》擔任女主角，18日正式公開。



據悉這首歌是鼓勵人們勇敢擺脫固有觀念和負面情緒，努力以新的觀點審視自己的感情和生活，將決定自身心情和生活的權力交給自己，這樣練習下去就會迎來自己想要的生活。 希望用這首歌為正在經歷辛苦的人們帶去積極的希望。

EI brothers表示，MV拍攝概念是highteen（美式青少年）風格，在尋找合適的演員人選時最終敲定了金賽綸。 這是金賽綸在去年的酒駕風波後第一次以作品回歸大眾視線，EI brothers拜託大家以溫暖視線看待金賽綸重啟活動、「希望不會對任何人造成損害」。



金賽綸去年5月在首爾清潭洞酒駕撞壞行道樹和變壓器並逃逸，導致附近商戶一度停電、人行道信號燈也受到影響。 當時金賽綸陸續辭演SBS新劇《Trolley》等原本計劃出演的作品，已經拍好的Netflix劇集《獵犬們》也對她的鏡頭進行了重拍和刪減等處理。 今年4月，金賽綸因違反道路交通法（酒駕）等嫌疑被判2000萬韓元罰款。

自省期間，金賽綸自稱生活困頓、賣車賠錢、做零工以維持生計，卻被爆出在酒吧玩牌、「咖啡廳兼職照」為擺拍，還在酒駕後僅2個月邀請朋友參加飲酒party，不止一次讓看著這位童星長大的觀眾感到失望。 這次復出能否獲得大眾接受，讓人十分關注。



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