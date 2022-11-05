金賽綸酒駕反省期舉辦飲酒派對，邀請函寫明「帶著酒來就好」遭質疑反省誠意

記者出身的YouTuber李振浩爆料了關於金賽綸的舉報信息，希望以此敦促她進行更有誠意的反省。

李振浩昨日在YouTube頻道更新影片《金賽綸，眼淚的咖啡廳打工... 令人懷疑的原因》，公開了金賽綸熟人提供的生日派對邀請函，上面除了派對主題、日期和地點外，最後一行寫道「準備物：身子和酒」，意思是帶著自己和酒來參加即可。 據悉邀請函是金賽綸親自製作的，派對地點「宣陵路XXX」是一家咖啡廳兼酒吧，而時間是7月30日，距離金賽綸酒駕事件過去不到2個月。



金賽綸5月18日被多人目擊酒後駕駛，撞壞路邊變壓器導致數十個商家停電蒙受損失，還拒絕做酒測、堅持驗血檢查，結果酒精濃度高達0.2%，遠超吊銷駕照標準0.08%。

金賽綸通過IG公開道歉表示將深刻反省、從原定出演的新劇《Trolley》下車，隨後在6月29日以酒駕嫌疑被送交檢方。 然而才過去一個月就和朋友飲酒開趴，令人質疑她的「反省」究竟有幾分真實。 李振浩：「反省不僅是暫停演藝活動，更需要本人自重，既然已因飲酒出過事，是不是應該對酒謹慎一些呢？」

李振浩透露其實收到了很多關於金賽綸飲酒的舉報，但決定只公開這一個，而且經過金賽綸朋友們同意，希望以此督促她好好思考自己的名字和人氣所帶來的重量。



韓國網友認為喝酒這件事本身是沒問題，尤其年輕人為自己或朋友慶祝生日，不解的是酒駕剛過去沒多久，按理說多少會有一點跟酒保持距離的想法：「如果是我，看都不想看到酒」、「因為喝酒把賺來的錢全都賠光、戲也不能演、窮到去咖啡廳打工，這樣都戒不掉酒嗎？」。 也有人認為這是她的私事：「只要不打算再考駕照和開車就無妨」、「說實話已經很難回到演藝圈，連生日都不能好好過嗎？」 、「把邀請函爆料出去的『朋友』更有問題」。



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