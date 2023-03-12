尷尬！金賽綸兼職照遭店家打假：「全國連鎖店都沒有她的兼職記錄，工讀生之一是其熟人」

金賽綸本月8日因酒駕出庭一審時表示「生活困頓」，10日在IG分享咖啡廳兼職照片似乎為此作證，但次日該咖啡廳便向媒體表示，金賽綸從未在全國任何一家分店正式打工。

金賽綸PO出的3張照片裡有2張可清楚見到某咖啡廳的LOGO，對此，店家表示：「經過確認，全國任何一家分店都沒有金賽綸正式打工的記錄。」





該咖啡廳品牌的宣傳負責人昨日接受Sports Chosun採訪時透露，京畿道某家分店的店主已知工讀生之一是金賽綸的朋友，但金賽綸並未在那家店做過兼職。媒體報道後總公司接到問詢電話，分店主才得知拍照一事。 而那名工讀生本人已在去年9月辭職，目前公司正在了解金賽綸的照片究竟是如何拍攝的。

該負責人還表示店內沒有單獨的烘焙空間，金賽綸照片中的陰暗廚房並非拍攝於店內。



金賽綸PO出這組照片時就已招致一波反感，認為她有錢請6名頂尖律師卻刻意裝窮賣慘。現在經過店家否認，輿論風向進一步變得冷漠：「太丟人了」、「無語」、「居然是假裝兼職嗎，太過分了」、「好的不學，壞的學了一堆」、「真是大發啊，這種精神狀態會酒駕也不稀奇了」、「原來不是認證照而是設定照kk」、「偏偏選了容易露餡的連鎖店...」、「 本來覺得她已經在努力了，沒想到上當的人是我」。

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