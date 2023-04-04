D社公開金賽綸在酒吧玩牌的照片！網友分兩派：這距離是侵犯私生活吧 VS 生活果然沒有那麼困難

今日（4日）D社（Dispatch）公開舉報者A某提供的金賽綸在江南某家酒吧裡玩德州撲克的照片。

之後，D社親自前往這家酒吧，業者劃清界限說：「這不是非法賭場。」還反覆強調沒有進行非法兌換錢。業者表示：「這裡是使用 App 給籌碼加值購買遊戲使用券，籌碼主要用於購買食物或是酒類等，絕對不能換錢的。」根據A某透露：「金賽綸在這裡加值了1次以上的遊戲，晚上12點左右點了酒，至少玩了3個小時以上。」

照片一公開，讓韓網友紛紛表示：「誰拍得那麼近啊！這個怎麼看也侵犯私生活啊」、「看來熟人也覺得生活困難很無語吧」、「照片好像是在眼前拍的」、「和生活困難確實有點遠距離」、「那種距離的話，應該知道是誰拍的吧」、「生活果然不是那麼辛苦」、「律師最可憐」、「所以爲什麼要抱怨生活困難呢」等等

另外，金賽綸涉嫌酒後駕駛的一審判決將在明日（5日）舉行，在上個月的一審承認所有公訴事實，律師透露她獨力負擔全家支出，現因巨額賠償陷入生活困難。自稱生活困難的金賽綸還在 SNS 上傳疑似在咖啡廳打工的照片，但馬上被咖啡連鎖企業「打臉」表示：全國任何一家分店都沒有金賽綸正式打工的記錄，她也因此引發爭議。



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