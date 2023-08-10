「酒驾生活困顿」金赛纶准备复出！沉寂15个月，确定出演Christine Corless新曲MV女主角，以Highteen风格回归

据韩媒报导，演员金赛纶因酒驾肇事逃逸沉寂1年3个月之后，即将接拍歌手Christine Corless的新歌MV，作为回归演艺圈的开端。

音乐制作公司制作公司EI brothers今日接受Xports News采访时透露，金赛纶即将为流行歌手Christine Corless的新歌《Bittersweet》担任女主角，18日正式公开。



据悉这首歌是鼓励人们勇敢摆脱固有观念和负面情绪，努力以新的观点审视自己的感情和生活，将决定自身心情和生活的权力交给自己，这样练习下去就会迎来自己想要的生活。 希望用这首歌为正在经历辛苦的人们带去积极的希望。

EI brothers表示，MV拍摄概念是highteen（美式青少年）风格，在寻找合适的演员人选时最终敲定了金赛纶。 这是金赛纶在去年的酒驾风波后第一次以作品回归大众视线，EI brothers拜托大家以温暖视线看待金赛纶重启活动、「希望不会对任何人造成损害」。



金赛纶去年5月在首尔清潭洞酒驾撞坏行道树和变压器并逃逸，导致附近商户一度停电、人行道信号灯也受到影响。 当时金赛纶陆续辞演SBS新剧《Trolley》等原本计划出演的作品，已经拍好的Netflix剧集《猎犬们》也对她的镜头进行了重拍和删减等处理。 今年4月，金赛纶因违反道路交通法（酒驾）等嫌疑被判2000万韩元罚款。

自省期间，金赛纶自称生活困顿、卖车赔钱、做零工以维持生计，却被爆出「咖啡厅兼职照」为摆拍，还在酒驾后仅2个月邀请朋友参加饮酒party，不止一次让看著这位童星长大的观众感到失望。 这次复出能否获得大众接受，让人十分关注。



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