宋康昊《蜘蛛窩》五度攜手《看見惡魔》導演金知雲坎城首映好評如潮！中秋後即將在台上映！

宋康昊新作品《蜘蛛窩》海報公開！無論是在1970年代或是現在，電影拍攝現場一定會看得見的，就是寫著名字的導演椅，宋康昊坐在導演椅上的背影，加上一句「只要重新拍攝結局就能成為傑作」，引發了觀眾們對本片的好奇。

與海報同步公開的預告片，更能看到演技派演員們共同合演作品時的拍攝過程，70年代的電影拍攝，宋康昊所飾演的金導演，似乎對場面有所執著，一直想要重新拍攝，但現實環境中是否能夠配合呢？片中的演員在不知情的狀態下，來到現場被通知劇本修改還得追加拍攝，甚至在那樣的年代，沒有經過審查是否可能被逮捕？



除了宋康昊外，預告中還能看見《惡鬼》中的吳正世、《請輸入檢索詞WWW》林秀晶、《黑道律師文森佐》全汝斌、《HERO》張英南、《警察課程》鄭秀晶等演員們全部變身為70年代的復古裝扮，為了導演宋康昊所執著的那句「Cut！OK」讓所有人忙成一團。這些演技派演員們也將是大家期待《蜘蛛窩》的原因之一。



《蜘蛛窩》劇情描述1970年代，電影《蜘蛛窩》雖然已經拍攝完成，導演卻求好心切，認為重新拍攝結局會更好，在審查當局的妨礙之下，還有眾演員們無法理解導演想改變的內容，也包含了製作者與當下環條件也相當惡劣的狀況下，發生一連串令人覺得搞笑的故事。由宋康昊、林秀晶、吳正世、鄭秀晶、張英南、全汝斌等演員共同演出，也是《看見惡魔》

《人狼》《密探》金知雲導演第五度與宋康昊合作。



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