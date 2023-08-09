《仙女榴槤》相差40岁母子恋约会一次决定闪婚！古代仙女太美令段家男子全面开撩！（EP.13 –14）

[有雷] 《仙女榴槤》(《榴莲小姐》)剧情走向从开播前主打的婆媳恋情，到播出后其实主轴在於朴柱美的古代穿越来到现代，而现在重点再度来到70岁美魔女在夜店找到第二春！30出头的PD竟然恋上比自己年纪大40岁的女子，更在约会一次后直接求婚！

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榴莲（朴柱美饰）与儿媳住在段登明家中，儿媳看著原本属於自己的相公即将与其他女子结婚，心里很不是滋味，也想回到过去的生活。於是榴莲与儿媳来到当时落水的池边，思考著到底是日全蚀还是水的关系，让两人穿越时空，不过也不敢轻易尝试，觉得没有向段家人道别的话，未免太没礼貌了。



70岁的会长白道伊，一边担心自己年纪被夜店认识的男子朱楠，一边又相当希望能与他更进一步，两人约会时谈天说地，都互相非常欣赏对方的表现，朱楠甚至突然提出直接登记结婚！这可是吓到了白道伊，自己毕竟年纪大对方40岁，这样到底该不该继续下去？不过眼前的对象真的令她难以放弃，朱楠更表示不管两人差几岁他还是坚持爱下去，两人於是登记结婚。



朱楠认为即使已经很了解对方，结婚后仍有可能以分手告终，他希望即使在不熟悉对方的背景之下，凭著一股爱的感觉而结婚，之后再公开接受对方的一切。白道伊虽然也认为两人相当契合，最后还是决定说出实话，告诉朱楠自己大他40岁之多，甚至有三个成人的儿子。没想到对方一点都不惊讶也不打算改变原本的计画，反而更加坚定再度求婚。



登明查觉到素贮的不开心，还特别送了她一朵永生花，更表示就算之后他要与其他女子结婚，但两人将是一辈子的兄妹，兄妹关系将比恋人关系更加长久，这让素贮感动不已。段家二儿子与太太的摩擦越来越多，反而与榴莲的相处让他更自在，甚至榴莲还将古代与石铁的故事告诉了他。大家一起到游乐园玩起变装，二儿子与登明都活生生地站在眼前，让榴莲心中感动不已。二儿子家的女佣摔伤后就行为怪异，她在榴莲身上到底看到什么？



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