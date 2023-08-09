羅PD親自下廚！做「愛心便當」送給朴敘俊，深情透露感謝他的4大原因！

羅PD真是閒不住！之前綜藝裡看著朴敘俊做了那麼多期食物，這次終於輪到他為朴敘俊下廚了XD

羅PD昨日通過YT頻道公開影片《報恩之神-因為感謝敘俊》，表示平時很少有機會對朴敘俊和鄭有美等人表達感謝，所以決定先從朴敘俊開始送上禮物，企劃關鍵就是：不論表達謝意還是製作便當，都要非常「露骨」！



羅PD一大早7點鐘和金大柱作家分工合作製作便當，還在米飯裡用豌豆擺了一顆愛心XD沒有事前通知朴敘俊就親自開車送到坡州攝影基地，在待機室墻上貼了幾個大字：「朴敘俊，因為感謝你。」 當然給工作人員也準備了100份特別訂製的小蛋糕！

朴敘俊見到羅PD十分驚喜，聽聞有便當後盲猜他是不是用豌豆擺了愛心，被羅PD淡定否認：「很老土耶，幹嘛這樣！」結果揭開蓋子果然沒猜錯XD朴敘俊：「抱歉，可是完全沒有脫離預料啊！」





羅PD總結了感謝朴敘俊的幾大原因，第一個是《三時三餐-山村篇》差兩天開拍時原定嘉賓突然不能來，臨時打電話給朴敘俊求救。 當時朴敘俊爽快答應出演，羅PD：「敘俊啊，哥的餘生都為你而活。」 這次朴敘俊透露當時其實在拍《梨泰院Class》，只是剛好拍攝日程不衝突，所以就過來了。 羅PD立即感動地餵他一塊雞蛋卷XD



第二次拜託朴敘俊是《暑假》拍第一期，當時他在拍《DREAM》，前一天拍戲時嗓子還吼啞了。 對於不知道是什麼的節目也痛快出演，朴敘俊說自己從不計較這些，因為重視的是緣分。 羅PD眼神越來越深情~



第三個感謝朴敘俊的原因是在《尹食堂2》後推薦崔宇植過來，當時他發來超長看不到終點的簡訊、說崔宇植是合適人選，結果崔宇植果然帶來了和之前不同的色彩。

第四個感謝朴敘俊的原因就是他不管多忙都會幫忙拍攝ppl廣告，雖然他謙虛地說：「其實我也很享受，覺得很有趣。」



羅PD聽完他介紹新作《水泥烏托邦》《京城生物》後覺得太帥氣了，得為他打造一個窩囊的綜藝。 金大柱：「不是說好來感謝的嗎！」XD



因為休息時間只有1小時，羅PD看著朴敘俊吃完便當就匆匆離開，讓人很期待他要做什麼窩囊節目給朴敘俊啊XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞