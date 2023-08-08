LE SSERAFIM首個巡迴演唱會香港場的門票半小時內火速售罄！驚喜宣佈加開一場

韓國新生代人氣女團LE SSERAFIM將於本月為其首個巡迴演唱會2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ 揭開序幕，率先於韓國首爾公演，其後再造訪日本、香港、印尼及曼谷等地。

香港場演出門票於今天上午10 時開始公開發售，樂迷反應非常熱烈，所有門票僅於半小時內即被搶購一空，足見LE SSERAFIM的超強人氣！

為響應龐大需求，主辦單位宣佈將加開一場，大家萬勿錯過！2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG加場演出將於10月1日（星期日）晚上8時舉行，門票則將於8月14日（星期一）上午10時起於Cityline（購票熱線: (852) 2111-5333 / 網上購票: www.cityline.com）發售。



LE SSERAFIM是由韓國娛樂公司HYBE旗下Source Music推出的五人女子組合，成員包括SAKURA、金采源、許允眞、KAZUHA和洪恩採。出道僅一年即創下紀錄，打入Billboard 200大專輯榜首十位，成為歷史上最快打破此紀錄的K-POP女團；旋律和舞蹈同樣街知巷聞的〈UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)〉橫掃多個音源榜單，而成員亦同時活躍於多個綜藝節目與時尚品牌活動，人氣席捲全球！2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG 詳情如下：演出日期：2023年9月30日（星期六）及10月1日（星期日）演出時間：晚上8時地點：亞洲國際博覽館10號展館舉行票價：港幣$1,799 (VIP Package)、$1,199、$699、$499門票售價 (*全坐位)

粉絲福利：

港幣 $1,799 (VIP Package)可參加Sound Check Party、得到VIP紀念卡牌及掛繩

港幣 $1,199得到海報

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