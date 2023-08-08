DKZ庚润因家族信仰摄理教遭抨击，暂停活动5个月后决定退出DKZ并入伍

Netflix韩国纪录片《以神之名：信仰的背叛》播出后，不止韩国国内，国际间也引发对韩国邪教的强烈反弹，和邪教创办人相关的产业如新娜拉唱片等等均被抵制，男团DKB成员庚润家里的事业也涉及而受到大众批判，最新消息庚润宣布退团。

事情就从庚润父母经营的咖啡厅，被发现是纪录片中其中一个邪教「摄理教」（JMS）的据点开始，而经纪公司Dongyo娱乐的回应是庚润完全不知道自己信仰的教会异於一般教会，并表示庚润父母经营的咖啡店已立即停业、其与家人已脱离教会再无相干。不过事后有网友揪出庚润一些举动明明就透露和摄理教有密切关联，庚润父母的咖啡厅也经常在做祈祷仪式与播放圣歌，怀疑庚润和经纪公司说谎且推卸责任。后续更有粉丝爆料在咖啡厅被庚润母亲劝说而进了教会，在看了纪录片后，对於庚润母亲及其他教徒这些日子给的温暖感到混乱与煎熬。



有人认为摄理教很可能就是利用像庚润这样的偶像传教，庚润的名气确实也吸引了人入教，所以要求他退团甚至退出演艺圈别再当名人；当然也有人觉得他同是被害者，毕竟父母无法选择，何况是从小就被父母带进教会。争议不断的情况下，庚润在事件爆发一个多月后便由经纪公司宣布因罹患焦虑症而暂停活动，又过了将近半年，昨（7）日经纪公司宣布其退出DKZ并入伍。



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‎男团DKZ庚润因「父母曾是摄理教徒事件」患上焦虑症和社交恐惧，公司宣布让他暂停演艺活动进行休养

Dongyo娱乐声明庚润健康好转后，和公司进行了活动方向讨论，结论是结束DKZ的活动（意即退出DKZ），并计画在今年之内入伍服兵役，庚润同时透过亲笔手写信向粉丝宣布退出消息，除了向失望的粉丝道歉、向担心自己的粉丝道谢之外，表示自己在这5个月以来想了很多，「为了我珍惜的所有人，最好的选择是什么，在经过深思熟虑后，得到了要送走DKZ庚润的结论」并说考虑到剩下的成员，并不会后悔自己的选择，望粉丝支持。



JMS 논란있던 DKZ 경윤 탈퇴한대 pic.twitter.com/DLIn3Xayuq — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) August 7, 2023

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