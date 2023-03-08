《以神之名》播出後引爆討論！男團DKZ成員庚潤父母親人為攝理教，官方火速澄清：已退教並脫離

《以神之名：信仰的背叛》播出後的「邪教議題」引發熱烈討論與關注，而男團DKZ成員庚潤則被爆父母親人與攝理教有關，官方回應請看內文。

Netflix 紀錄片《以神之名：信仰的背叛》在播出後便引發對於「邪教議題」的熱烈討論，尤其是第一集就出現的攝理教鄭明析不僅因性侵教徒，入獄服刑10年過，更在出獄後又再度犯案被捕入獄，行徑惡劣至極。



而男團DKZ成員庚潤近期被爆料父母親是攝理教徒，與家人關係都很好的姨母更是攝理教牧師，家人所經營的咖啡店疑似是攝理教的據點，讓粉絲們聽聞相當崩潰，許多人表示沒辦法再支持原本心愛的偶像了。

對此情形，所屬經紀公司則緊急發文澄清，表示成員庚潤並無接觸過教會相關的活動，父母也已經脫離攝理教。



公司表示，庚潤在看到許多人對於該團體的檢舉，以及確認節目內容之前，一直以為父母親去的是普通教會，自己更是完全沒有跟教會接觸過，所以對此一無所知。

在得知消息，並馬上確認了節目《以神之名：信仰的背叛》的內容後感到相當衝擊，家人經營的店也立即停業，並明確表示家人已脫離該教，再也不會有任何關聯。



成員庚潤也向大眾道歉，對於自己的職業本應該注重良好形象，卻未了解到身旁人事物而引發爭議，深感抱歉！當然無知不能當成藉口，更不會去維護該團體的利益或者犯罪事實，也請大家的評論不要再進行過度的猜測，往後一定會更加注意的，謝謝大家。

男團DKZ本來在成員朴宰燦出演人氣BL韓劇《語意錯誤》後，成功獲得大量關注，但於去年底宰燦誤訂閱到「脫飯收容所」頻道（已公開道歉），今年2月底汶益退團，3月初又遇上庚潤家人的爭議事件，DKZ 可以說是風波不斷。



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