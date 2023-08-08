BTS成員SOLO壓軸！V確定在9月8日發行新專輯《Layover》，全部歌曲都會拍攝MV！

BTS防彈少年團在去年宣佈暫停團隊活動後，成員們展開各自的SOLO活動，也輪到最後一棒 V（金泰亨）啦！

今日（8日）BIGHIT MUSIC 宣布：「V將在9月8日下午1點發行SOLO專輯《Layover》。」專輯總共收錄6首歌曲，主打歌是〈Slow Dancing〉，還收錄〈Rainy Days〉、〈Blue〉、〈Love Me Again〉、〈For Us〉和〈Slow Dancing Piano Ver.〉。會拍攝5首歌的MV，BIGHIT MUSIC表示：「V將通過特別的舞台和豐富的活動和粉絲們見面，請大家對首次開啟SOLO活動的V給予支持。」



而V這次的個人專輯是與NewJeans的總製作人、ADOR代表閔熙珍合作。在V的提議下，閔熙珍負責音樂、編舞、設計、製作、宣傳活動等，閔熙珍日前也透露合作契機：「去年底收到相關提議，V的態度和熱情、之前不了解的音色都十分有趣。」



專輯已經在今日開始預購，公開的預覽圖中還包含V的手寫信，他寫道：「其實很久以前就開始準備了，因為我的製作速度很慢，所以推遲了。雖然發行了專輯，但對我來說最重要的是阿米和防彈已經過了10年的時則，在這段時間得到很多回憶，也成長了許多。」V也表示以後會為了家人、成員、他愛著的阿米們，長久地唱歌跳舞和帥氣地活動！

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