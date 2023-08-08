朴敘俊宣傳電影時，女粉絲突然衝上台「強抱」他！網友痛批：「好可怕！這是性騷擾了吧」

由李炳憲、朴敘俊和朴寶影主演的電影《水泥烏托邦：末日浩劫》日前在韓國上映，劇組全體演員也積極宣傳中。

6日在釜山西面CGV舉行舞台問候活動，正當演員們在台上要請被抽中座位的觀眾上台領獎，結果...有一位沒有中講的女粉絲突然走上舞台抱住朴敘俊，一旁的工作人員似乎以為她是中獎者所以沒有立即阻止，這名女粉絲本來還想抱旁邊的李炳憲，但後來被工作人員拉住了。

아 참. 이런분이 없길 바라며 공유하는 영상. CGV서면 무대인사 중에 벌어진 일입니다. 좌석번호 호명해서 선물을 받아가던 시간에 호명받지도 않은 분이 나가길래 뭐지? 했는데 대뜸 #박서준 배우를 끌어안더군요. 그것도 엄연한 성추행입니다. 배우님들께 허락없이 스킨십 하려 하지 마세요. pic.twitter.com/don4Z8umkf — 박창이의세탁세제 (@mirinae_rainbow) August 6, 2023

該影片目前已經超過155.4萬人觀看，轉推也突破2000，不少網友痛批：「要是拿兇器怎麼辦？演員們肯定很可怕」、「朴敘俊應該沒事吧？希望不要有心理陰影...」、「看起來年紀也大了，爲什麼還那樣」、「瘋了...噁心！那也是性騷擾吧」、「保鑣在幹什麼...」、「暈，好害怕...朴敘俊應該很驚訝吧」、「朴敘俊聽說還被跟蹤了，什麼事啊」、「我看你這麼理直氣壯地走出去，還以爲是中獎了呢？ 起雞皮疙瘩了」、「最近好多奇怪的人」等等。

而朴敘俊日前採訪時曾透露被某人跟蹤了2個月，他表示：「太可怕了，這些經歷讓我不敢踏出家門，我的父母和家人也因為十分擔心和害怕，每天都過得小心翼翼。因為這些事情的發生，我才會變成現在這樣（小心翼翼）。」希望不要再有這種事情發生了啊～～



另外，電影《水泥烏托邦：末日浩劫》講述在大地震中成為廢墟的首爾，生存者們開始聚集在唯一一座「皇宮公寓」的故事，台灣將在8月10日上映。



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